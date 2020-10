Mit Spannung erwartet wurde der Wiedereinstieg in die Kegler-Ligen - wie ist die Form, was machen die Zuschauer, klappt das mit der Hygienebestimmung? Der Bayernligist Baur SV Burgkunstadt blickt hochzufrieden auf den ersten Spieltag zurück, nicht nur aufgrund des 5:3-Sieges über den TSV Eintracht Bamberg.

Kreative Kegel-Fans

Die 15 Kegelfans in der Halle zeigten sich von der erfinderischen Seite. Jubel und Anfeuerungsrufe waren ja verboten, nur Klatschen durfte man. Allerdings hatten sich die treuesten Baur-Fans mit Schildern ausgestattet, auf denen Schlachtrufe wie "Holz, olé, Es Vau Bee!" zu lesen waren. Dies brachte alle zum Schmunzeln, offenbar hat es aber doch geholfen. Denn vor allem bei Johannes Partheymüller und am Ende bei Nico Samel gab es Grund genug, die Schilder in die Höhe zu reißen.

Stark startete Favorit Luhe-Wildenau in die Mission Wiederaufstieg, in Fürth gab es ein 7:1.

Bayernliga Nord, Herren

Baur SV Burgkunstadt - TSV Eintracht Bamberg 5:3

Mann des Tages war zweifellos Johannes Partheymüller, der den Fans tollen Kegelsport bot. Er hatte zwar auf der zweiten Bahn mit 122 einen Durchhänger, drehte aber vor allem auf den zweiten 60 Wurf auf. Mit 161 und 170 setzte er zwei Glanzpunkte und zauberte mit 220 Holz im Abräumen. Eintracht-Routinier Steger war chancenlos und musste sich den 602 Holz von Partheymüller mit nur 532 geschlagen geben.

Michael Carl hätte für das 2:0 sorgen können, startete aber zu schwach und kam nie richtig in den Flow. Er führte zwar mit 2:1 Sätzen, doch sein Gegenüber Karl zog auf Bahn 4 in die Vollen davon und so standen am Ende 543:550 am Totalisator.

Ebenso wie sein Vater hatte André Carl in seinem ersten Bayernligaeinsatz den Punkt zum Greifen nahe, 125 im letzten Satz hätten dazu gereicht. Doch der junge Weidhausener spielte am Ende etwas unglücklich und krönte sein Debut nicht. Dennoch gab er mit 521 einen ordentlichen Einstand. Bambergs Schnitzerlein (527) hatte aber in drei Sätzen knapp die Nase vorne.

Auf der anderen Bahn sorgte Kevin Milde von Beginn an für klare Verhältnisse und gewann die ersten drei Sätze. Bei ihm wären fast 600 drin gewesen, doch am Ende riss der Faden und er musste sich mit 578 zufriedengeben, was ein 3:1 gegen Zimmer (561) bedeutete.

Nun stand es 2:2. Im Schlussduo war schnell klar, dass die Gesamtholz für den Baur SV reichen würden. Jedoch verlor Nico Samel zwei Sätze unnötig und auch Tobias Rießner lag 1:2 zurück. Es drohte ein 4:4.Doch die beiden Männer in schwarz-gelb steigerten sich. Vor allem Samel ließ den 144 in Satz 3 am Ende 161 bei 68 Räumkegeln folgen und machte den Sack zu. Gegen seine 570 konnte Ditterich (524) nicht mehr mithalten.

Rießner glich war zum 2:2 aus, am Ende fehlten aber sieben Holz zum Mannschaftspunkt. So endet ein Spiel, bei dem die Gastgeber im Räumen mit 1156:991 hoch überlegen waren, überraschend knapp mit 5:3. tc

Die Statistik

(13:11 Sätze, 3370:3257 Holz) J. Partheymüller - M. Steger 3:1 (602:532) M. Carl - F. Karl 2:2 (543:550) A. Carl - T. Schnitzerlein 1:3 (521:527) K. Milde - D. Zimmer 3:1 (578:561) N. Samel - G. Ditterich 2:2 (570:524) T. Rießner - M. Hubert 2:2 (556:563)