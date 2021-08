Die umfangreichen Bauarbeiten an der Kreisstraße LIF 2 in Schney können am Freitag, 27. August 2021, abgeschlossen werden. Damit wird die Straße ab dem 28. August wieder für den Verkehr freigegeben. Das berichtet das Landratsamt.

Große Bereiche der Fahrbahn hatten eine Schädigung in Form von Netzrissen, Fahrbahnunebenheiten und Flickstellen aufgewiesen und auch die vorhandenen Entwässerungseinrichtungen waren punktuell beschädigt, erläutert der Leiter des Kreisbauhofs weiter. So sanierte der Kreisbauhof beschädigte Rinnenplatten und Einläufe. Weiter erneuerten die Stadt Lichtenfels bzw. die Stadtwerke Bordsteine, Abwasseranlagen, Hausanschlüsse und Wasserleitungen.

Telekommunikationsleitungen wurden im zweiten Bauabschnitt ebenfalls neu verlegt. Der Landkreis Lichtenfels bzw. der Kreisbauhof stellte ferner Gehwege außerhalb der Ortsdurchfahrt neu her. Zur Erläuterung: Außerhalb der Ortsdurchfahrt, die mit einem weißen Schild OD gekennzeichnet ist, ist entlang der Kreisstraße der Landkreis Lichtenfels für Gehwege zuständig, innerorts die Stadt Lichtenfels. Der Dank gilt allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit, unterstreicht Heiko Tremel.

„Leider konnte die Markierung aufgrund der Witterung noch nicht vollständig aufgebracht werden“, erläutert der Leiter des Kreisbauhofs. Diese muss in der nächsten Woche bei hoffentlich bessern Wetter noch ergänzt werden. Für die entstehenden Behinderungen im Verkehrsfluss bitten wir um Verständnis.“

Verkehrsbehinderung durch Vollsperrung

Die Arbeiten an der Ortsdurchfahrt erfolgten unter Vollsperrung. Die Baustelle war für viele Betroffene sehr herausfordernd. „Für etwaige Unannehmlichkeiten, die sich bei solchen Baustellen leider nie ganz vermeiden lassen, bitten wir um Nachsicht“, so Heiko Tremel.

Landrat Christian Meißner unterstreicht: „Allen Beteiligten gilt ein herzliches Dankeschön für die gute Zusammenarbeit. Der Landkreis Lichtenfels und der Kreisbauhof sagen den Bürgerinnen und Bürger von Schney für ihr Verständnis und ihre Geduld Dank. Wir hoffen, mit der Verbesserung des Straßenbelages die Geräuschbelästigung für die Anwohnerinnen und Anwohner etwas zu verbessern. Allen, die im Bereich der Kreisstraße unterwegs sind, wünschen wir allzeit eine unfallfreie Benutzung.“