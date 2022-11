Während einer Streifenfahrt ist Beamten der Polizeiinspektion Lichtenfels am Donnerstagabend (10. November 2022) ein verdächtiges Fahrzeug aufgefallen: Das Motorrad war gegen 17.30 Uhr am Kirchberg in Redwitz ohne jegliche Beleuchtung und auch ohne Kennzeichen unterwegs.

Bei der Verkehrskontrolle des 16-jährigen Fahrers stellte sich heraus, dass das Motorrad eigentlich dessen Vater gehört und nicht zugelassen ist. Der Jugendliche hat zudem keine gültige Fahrerlaubnis und gab an, lediglich eine "Probefahrt" gemacht zu haben, wie die Polizeiinspektion Lichtenfels meldet.

Jugendlicher in Redwitz angehalten: Folgen für Vater und Sohn

Vater und Sohn erhalten nun entsprechende Anzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Ermächtigen zum Fahren ohne Fahrerlaubnis und einem Vergehen nach dem Pflichtversicherungsgesetz.

Mehr aktuelle Blaulicht-Meldungen aus der Region: Rollerfahrer (16) flüchtet mit Höchstgeschwindigkeit vor Polizeikontrolle

Vorschaubild: © Christel SAGNIEZ/Pixabay (Symbolbild)