Puppenrettung am Staffelsteiner Ostsee ist kein Kinderspiel

"Leblose Person im Bad Staffelsteiner Ostsee" - Kai und Felix sind gerade dabei, Streife zu fahren, als sie per Funk die Notfallmeldung bekommen. Sie verlieren keine Sekunde, wenden ihr Fahrzeug und fahren so schnell es geht an die Unglücksstelle. Das letzte Stück sprinten sie zu Fuß.

Eine Spaziergängerin, die selbst keine Hilfe leisten kann, hat den Notruf abgesetzt. Sie steht am Ufer, winkt die beiden aufgeregt herbei. In wenigen Sekunden schätzen die jungen Männer die Lage ein: Sie springen beide ins Wasser, um die Person vor dem Ertrinken zu retten. Zum Glück ist es noch nicht zu spät.

Training im Freigewässer

Was sich kürzlich am Staffelsteiner Ostsee abspielt, war zum Glück kein Ernstfall, sondern eine Rettungsübung des Bundespolizeiaus- und -fortbildungszentrums Bamberg. 25 Studenten des gehobenen Dienstes aus dem ganzen Bundesgebiet trainieren dort mit Ausbildern im Freigewässer.

Begonnen haben sie ihr Studium bei der Bundespolizei im September vergangenen Jahres, zwei Jahre Ausbildung haben sie noch vor sich, erläutert der Pressesprecher des Bamberger Ausbildungszentrums, Marcus Büchner. Erstmals haben Auszubildende der Polizei im vergangenen Jahr am Ostsee trainiert. Aufgrund der passenden Gegebenheiten fiel die Ortswahl auch heuer auf Bad Staffelstein.

Realitätsnahes Lernen

Ziel der Rettungsübungen ist es, dass die Polizeimeisteranwärter möglichst realitätsnah lernen, wie Menschen in Freigewässern aus lebensbedrohlichen Lagen geborgen werden können. Die Ausbilder simulieren dabei einen Unfall, eine Notsituation bzw. ihr Ertrinken. Auf diese Situation müssen die Auszubildenden entsprechend reagieren, indem sie die betroffene Person retten, an Land Erste Hilfe leisten und Verstärkung anfordern. Dabei werden jeweils zwei Studenten als Streife mit einem fiktiven Auftrag losgeschickt, die spontan auf die jeweilige Situation reagieren müssen, erklärt der Polizeisprecher.

Infolge der Covid-19-Pandemie und der damit verbundenen Bestimmungen mussten die Studenten statt der Ausbilder 80 Kilogramm schwere Puppen im Rautegriff aus dem Wasser bergen. "Allein mit der Bergung aus dem Gewässer einer leblosen Person ist es aber bei einem Rettungseinsatz noch nicht getan", erklärt die Sportbeauftragte des Ausbildungszentrums, Iris Coors. "Die meisten verkennen, dass es nach der Bergung erst richtig losgeht." Die Auszubildenden müssen die Atmung des Opfers überprüfen, Erste Hilfe leisten, gegebenenfalls Herzrhythmusmassage und Beatmungen vornehmen sowie situationsbezogen Verstärkung anfordern."

Neben dem Schwimmtraining im Schwimmbad ist das Training im Freigewässer in der Ausbildung von entscheidender Bedeutung: "Das Training im freien Gewässer ist besonders realitätsnah", sagt die Sportbeauftragte. Im Schwimmbad könne man bis auf den sicheren Boden schauen, in Naturgewässern eben nicht. Hinzukomme, dass in Seen oder Flüssen anders als im gefliesten Bad der Boden oftmals rutschig, steinig oder uneben sei, so dass dadurch die Rettung von Personen aus dem Gewässer erschwert wird, so Coors. In Hallenbädern könne man sich an der Decke orientieren, um die Distanzen besser einschätzen zu können. Dies sei im Freien nahezu unmöglich. "Es ist nicht selten, dass Bundespolizisten zum Einsatz an Gewässern, Brücken und Kanälen gerufen werden oder hinzukommen. Da muss man grundsätzlich von jedem der Studenten bei der Bundespolizei erwarten können, dass sie bzw. er in jeder Lebenslage einschreiten könne, wenn es darum geht, Leben zu retten", sagt Pressesprecher Marcus Büchner.

Das Training im Freigewässer ist ihm zufolge eine "elementare Erfahrung". Die Herausforderung bestehe gerade darin, das bereits bei Erste-Hilfe-Kursen und der Basisausbildung im Schwimmen Erlernte in der Praxis und gerade in spontanen Extremsituationen entsprechend abzurufen und anzuwenden. "Im Idealfall sichert einer der beiden Streifenbeamten die Situation und ruft Verstärkung, während der andere das Opfer auf dem Gewässer rettet", so Büchner.

Im Anschluss daran müsse "entsprechend und unmittelbar reagiert" werden, "indem unter anderem überprüft wird, ob das geborgene Opfer noch atmet oder nicht". Der 21-jährige Kai und der 24-jährige Felix machen einen guten Job: "Sehr gute Arbeit!", lobt die Sportbeauftragte die beiden Studenten und gibt ihnen zugleich noch ein paar kleine Tipps für die Zukunft: "Achtet jedoch darauf, dass ihr gerade in unbekannten Gewässern keinen ,Köpfer‘ macht und soweit vorhandene Hilfsmaterialen am Ufer nutzt. Die Polizeiweste verleiht euch zwar zunächst ein wenig Auftrieb, wenn sie sich aber voll Wasser gesaugt hat, zieht sie euch nach unten, so dass ihr sie am besten auszieht. Wichtig ist auch, dass der Kopf der zu rettenden Person nie unter Wasser kommt." Elementar bei solchen Rettungsaktionen bleibt auch, dass die Polizisten zwar Leben retten sollen, aber dies nie um den Preis ihres eignen Lebens, betont Croos.

Kai und Felix sind erleichtert, dass sie es geschafft haben, und "im Großen und Ganzen mit ihrer Leistung zufrieden", wenngleich es immer noch Kleinigkeiten gebe, die man noch optimieren könne. Felix findet praxisbezogene Übungen besonders wichtig: "Es hilft nichts, wenn ich in der Theorie perfekt bin, aber mein Wissen in der Praxis nicht einsetzen kann."

"Da geht der Puls nach oben"

Der Job als Polizist bestehe vor allem auch in der praktischen Arbeit." Wenn der Notruf eingeht, "da geht der Puls schon nach oben, weil man ja sein Bestes geben will", beschreibt Kai, was in ihm vorging. "Die Übung ist eine gute Erfahrung. Man versucht, in einer Extremsituation sein erlerntes Wissen abzurufen und gleichzeitig die richtige Entscheidung zu treffen." Dem stimmen Christina und Eva zu: "Die Übungen sind sehr wichtig und sinnvoll in Bezug auf die praktische Erfahrung und stellen einen schönen Ausgleich zum theoretischen Teil des Studiums dar." Da aber keiner wisse, was ihn vor Ort erwarte, sei damit auch immer ein wenig Nervenkitzel verbunden.

Ausbildungsziel der Übung ist es, dass die Teilnehmer innerhalb von drei Tagen den Rettungsschein erwerben. Dieser ist laut Iris Coors auf dem Niveau des silbernen Rettungsabzeichens. Übrigens: "Die wenigsten Unfälle passieren in der Nord- und Ostsee", berichtet sie. Hingegen seien Unfälle in Gewässern und Flüssen am häufigsten. Die Ursachen seien dabei in der Regel Unfälle im Gewässer, Strömungen, Krämpfe, plötzliches Herzversagen oder Schlaganfälle im Wasser.

Hintergrund: Das Bundespolizeiaus- und -fortbildungszentrum (BPOLAFZ) Bamberg ist die bundesweit größte und modernste Einrichtung dieser Art der Bundespolizei. Die fachlich der Bundespolizeiakademie in Lübeck nachgeordnete Lehreinrichtung ist das sechste Aus- und Fortbildungszentrum der Bundespolizei. Seit dem 1. September 2016 werden dort mehr als 2500 Polizeimeisteranwärter ausgebildet. Im September 2020 werden nochmals 600 Auszubildende hinzukommen, so dass sich die Zahl auf mehr als 3000 erhöht. Mehr als 700 Stammkräfte ermöglichen den Ausbildungsbetrieb, erläutert Büchner weiter.

Der hohe Anstieg bei den Auszubildenden ist dem Polizeisprecher zufolge darauf zurückzuführen, dass die Bundespolizei gestärkt werden soll. Man wolle bereits jetzt verstärkt Nachwuchs ausbilden, um der bevorstehenden "Pensionierungswelle" Rechnung zu tragen und die freiwerdenden Stellen entsprechend wieder besetzen zu können. Ansonsten sind insbesondere Auszubildende des mittleren Dienstes in Bamberg. Essenzielle Voraussetzungen für eine Ausbildung bei der Polizei sind neben dem Abitur ein grundsätzliches Interesse an und Motivation für Sport. Das Mindestalter beträgt 18 bzw. 19 Jahre.