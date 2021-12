Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Lichtenfels von Samstag, dem 25.12.2021

Sachbeschädigung an Kfz

Unbekannte Täter verkratzten mit einem spitzen Gegenstand die Fahrerseite eines Pkw’s. Das Fahrzeug war in Michelau, in einer Hofeinfahrt geparkt. Der Schaden, welcher durch den 60 cm langen Kratzer entstanden ist, wird vom Fahrzeughalter auf 2000 EUR geschätzt.

Unfall im Begegnungsverkehr

Auf der Staatsstraße zwischen Roth und Klosterlangheim berührten sich zwei Pkw’s mit den Außenspiegeln. An einem Fahrzeug wurde der Spiegel abgerissen und gegen die Windschutzscheibe und das Fahrzeugdach des nachfolgenden Fahrzeugs geschleudert. Während der Unfallaufnahme wurde durch die Polizeibeamten bei einem der Fahrzeugführer Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen Wert von 0,7 Promille. Eine Blutentnahme im Klinikum Lichtenfels und die Sicherstellung des Führerscheins waren die Folge. Da es sich beim Beschuldigten um einen Ausländer, ohne Wohnsitz in Deutschland, handelte, wurde zudem von der Staatsanwaltschaft Coburg eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1000 EUR einbehalten. Der Gesamtschaden an den drei Fahrezgen wird auf ca. 2000 EUR beziffert.

