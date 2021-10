Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Das sind die Blaulichtmeldungen der Polizeiinspektion Lichtenfels vom Samstag, 02.10.2021

Vorfahrt am Röhriger Kreisverkehr missachtet

Altenkunstadt Am Freitagnachmittag befuhr eine 65-jährige Seat-Fahrerin den Röhriger Kreisel. Hierbei wurde sie von einem 55-jährigen Hyundai-Fahrer übersehen. Der Hyundai-Fahrer fuhr in den Kreisverkehr ein und kollidierte mit der Seat-Fahrerin. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt, es entstand jedoch ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro.

Zaun angefahren und geflüchtet

Altenkunstadt Am vergangenen Dienstagabend, kurz vor 19:00 Uhr, wurde der Zaun eines Grundstücks in der Neuwiese angefahren. Der Unfallverursacher fuhr davon ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens in Höhe von ca. 400 Euro zu kümmern. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/9520-0 entgegen.

Während Unfallaufnahme über Pylone gefahren

Lichtenfels Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro kam es am Freitagnachmittag in der Kronacher Straße in Lichtenfels. Eine 75-jährige Lichtenfelserin ordnete sich mit ihrem VW in der falschen Abbiegespur ein. Als sie ihren Fehler erkannte, wechselte sie ruckartig die Fahrspur. Hierbei übersah sie einen vorbeifahrenden 33-jährigen Kleintransporterfahrer aus Bad Staffelstein. Es kam zum Zusammenstoß, verletzt wurde jedoch niemand.

Während eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Lichtenfels den Verkehrsunfall aufnahm und hierzu die Unfallstelle mit Pylonen absicherte, überfuhr ein Ford-Fahrer eine der Pylonen, sodass der Standfuß der Pylone brach. Anschließend fuhr er davon. Die Beamten konnten jedoch das Kennzeichen des Wegfahrers ablesen und so den verantwortlichen Fahrer im Nachgang ermitteln. Den 49-jährigen Lichtenfelser erwartet nun eine Anzeige wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Rad vor Spielothek entwendet

Lichtenfels Am frühen Samstagmorgen, gegen 01:00 Uhr, wurde vor einer Spielothek in der Nähe des Bahnhofes ein hochwertiges Pedelec entwendet. Das Fahrrad war mit einem Schloss versperrt. Der Entwendungsschaden beträgt circa 3.000 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/9520-0.

Vorschaubild: © fsHH/Pixabay