Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Lichtenfels vom Sonntag, 31.10.2021

Mofas waren wohl zu viel des Guten

Lichtenfels

Als am Freitagabend zwei Jugendliche mit ihren Mofas den Weg hinter dem Media Markt in Schrittgeschwindigkeit befuhren, zeigte sich eine 26-jährige Fußgängerin so gar nicht damit einverstanden. Sie gab den Beiden einen „Schubser“, so dass sie fast zu Fall gekommen wären. In der anschließenden Diskussion würgte sie einen und schlug dem anderen zweimal mit der Faust in das Gesicht. Beide Geschädigte wurden dabei im Gesicht- und Halsbereich verletzt. Die Dame muss sich nun auf mehrere Anzeigen einstellen.

Gelegenheit macht Diebe

Michelau i.Ofr.

Eine nicht abgeschlossene Garage in der Alfred-Schefczik-Straße nutzte ein unbekannter Täter in der Zeit von Donnerstag auf Samstag aus, um zwei Pedelec und eine Bohrmaschine zu entwenden, welche sich darin befanden. Der Beuteschaden beläuft sich auf 3500€. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/95200 entgegen.

Völlig die Kontrolle verloren

Redwitz a.d.Rodach

Am Samstagmorgen befuhr ein 52-Jähriger mit seinem Pkw die B 173 von Kronach kommend in Richtung Lichtenfels. Bei Oberlangenstadt fuhr ihm ein 40-Jähriger mit seinem Pkw derart nahe auf, dass er sein Kennzeichen nicht mehr lesen konnte. Im Anschluss daran überholte der aggressive Fahrer und bremste den Geschädigten völlig grundlos derart aus, dass dieser eine Vollbremsung hinlegen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Da dies anscheinend noch nicht genug war, stieg der 40-Jährige aus und trat nach kurzer Diskussion gegen den Pkw des Geschädigten. Es entstand dabei eine Delle, wobei der Schaden auf 200€ geschätzt wurde. Nach Anzeigeerstattung auf der PI Lichtenfels erfolgte nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Coburg die Sicherstellung des Führerscheines des 40-Jährigen, welcher sich zu diesem Zeitpunkt bei seiner Firma in Bad Staffelstein aufgehalten hatte. Der aggressive Fahrer wird nun wegen mehrerer Delikte angezeigt. Zeugen, welche das Geschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der PI Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/95200 in Verbindung zu setzen.

Unerlaubt vom Unfallort entfernt

Klosterlangheim

Am frühen Samstagmorgen kam einem Pkw-Fahrer auf der Staatsstraße von Klosterlangheim in Richtung Roth ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer derart weit mittig entgegen, dass es zu einer Berührung beider Außenspiegel kam. Obwohl ein Schaden von 600€ entstanden war, entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise dazu nimmt die PI Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/95200 entgegen.

