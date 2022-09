Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Polizeibericht der Polizeiinspektion Lichtenfels vom Samstag, 24.09.2022

Kratzer am PKW hinterlassen

Lichtenfels. Am Freitagmorgen erstattete ein 28-jähriger Lichtenfelser Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht. Im Zeitraum vom 15.9. gegen 20 Uhr bis 17.9. gegen 9 Uhr soll ein bisher unbekannter Täter den weißen VW Golf des Geschädigten angefahren haben, als dieser im Bereich der Mainau am Wendekreis in der Nähe der Lieferanteneinfahrt des dortigen Baumarktes geparkt war. Der Kratzer am beschädigten Fahrzeug befindet sich linksseitig an der vorderen Stoßstange. Der Sachschaden wurde auf eine Höhe von 1000 Euro geschätzt. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Lichtenfelser Polizei unter der Telefonnummer 09571/95200 entgegen.

Den guten Blumentopf getreten

Michelau i.Ofr. Seinen Ärger über einen Streit mit einem anderen Mann am frühen Samstagmorgen ließ ein 27-jähriger Mann an einem Blumentopf samt Bepflanzung aus. In einem Wirtshaus der Gemeinde kam es gegen 2 Uhr zu einem Streit mit einem 26-Jährigen. Als der ältere von beiden deswegen zusammen mit einem weiteren Mann die Gaststube verließ, trat er gegen den auf einem Holzpodest exponierten Blumentopf. Dieser gab schließlich nach und fiel zu Boden. Die darin befindliche Bepflanzung nahm daraufhin Schaden. Der Gastwirt bekam dies mit und stellte den Angreifer zur Rede, woraufhin ein weiterer Streit entbrannte. Erst als eine junge Frau zwischen die Männer ging, kehrte schließlich Ruhe ein. Der Schaden an Topf und Pflanze wird auf etwa 50 Euro geschätzt. Der Mann wird sich nun strafrechtlich wegen des Verdachts der Sachbeschädigung verantworten müssen.

