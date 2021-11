Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Lichtenfels vom Samstag, 06.11.2021

Fahrrad beschädigt

LICHTENFELS: Am Freitagnachmittag stellte ein 36-Jähriger sein Fahrrad in der „STRIWA-Passage“ in Lichtenfels ab. Gegen 20 Uhr stellte der Mann fest, dass ein Unbekannter die beiden Reifen des Rades zerstach. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise unter Tel. 09571/9520-0.

Kennzeichen entwendet

LICHTENFELS: Über den Monat Oktober soll das amtliche Kennzeichen eines Anhängers im Stadtteil Eichig entwendet worden sein. Wer Hinweise zum Kennzeichen LIF-JG701 geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht und geflüchtet

LICHTENFELS: Kurz nach 14.15 Uhr erreichte Lichtenfelser Polizei die Mitteilung einer Verkehrsteilnehmerin, dass in der Abfahrt der B173, Lichtenfels-Ost, von der Autobahn kommend, mehrere Verkehrszeichen durch einen unsicher fahrenden Pkw beschädigt wurden. Der Verursacher sei einfach in Richtung Kronacher Straße weitergefahren. Der unfallbeschädigte Ford konnte dann in Oberwallenstadt geparkt festgestellt werden. Die Gründe für den Unfall und die anschließende „Flucht“ konnten schnell gefunden werden. Ein Alkoholtest ergab nämlich über 3 Promille. Ein Staatsanwalt ordnete eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheines an. Es entstand Sachschaden von ungefähr 12000 Euro.

Unbekannter hat Spiegel von Pkw abgefahren

MICHELAU I. OFR., LKR. LICHTENFELS: Am Freitagabend, 18.40 Uhr, wurde bei einer Verkehrsunfallflucht der geparkte Pkw VW Touran, silbern, mit Lichtenfelser Zulassung, am linken Außenspiegel beschädigt. Wer Angaben zum dem Unfall in der Angerstraße machen kann, möge sich mit der Polizei in Lichtenfels in Verbindung setzen.

Außenspiegel abgebrochen

ALTENKUNSTADT, LKR. LICHTENFELS: Unbekannte haben am Freitagmorgen einen blauen Fiat 500, welcher in der Gerbergasse abgestellt war, beschädigt. Am Pkw mit BT-Zulassung wurde der linke Außenspiegel abgebrochen und die linke Seite verkratzt. Sachschaden von ca. 300 Euro war hierbei entstanden. Hinweise an die Polizei unter Tel: 09571/9520-0.

