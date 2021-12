Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Lichtenfels von Samstag, dem 18.12.2021

Lichtenfels

Im Zeitraum von Sonntag bis Freitag wurden beide Kennzeichen eines auf einem Abstellplatz geparkten Pkw Opel Astra in der Kronacher Straße 8 von einem bislang unbekannten Täter entwendet. Der Parkplatz ist von der Straße aus für jedermann zugänglich. Die beiden amtlichen Kennzeichen mit Lichtenfelser Zulassung haben einen Wert von 30€. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/95200 entgegen.



Rauchgeruch war verdächtig

Lichtenfels

Am Freitagabend fielen einer Streife am Bahnhof in Lichtenfels zwei junge Männer auf, welche sich beim Erblicken des Streifenwagens auffällig verhielten. Bei der anschließenden Kontrolle konnte starker Marihuanageruch wahrgenommen werden. Im Zuge der Durchsuchung fand man bei Beiden eine geringe Menge Marihuana. Nachdem das Betäubungsmittel und die dazugehörigen Utensilien sichergestellt und die Anzeigenaufnahme beendet war, konnten die jungen Männer ihren Weg fortsetzen. Sie erwartet nun eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz.



Hohen Sachschaden hinterlassen

Lichtenfels

Die Geschädigte stellte am Freitagnachmittag ihren Pkw auf einen Hotelparkplatz in der Robert-Koch-Straße ab. Als sie am späten Abend zurückkam musste sie feststellen, dass die komplette Beifahrerseite von vorne bis hinten durch einen anderen Pkw oder eine Person beschädigt worden war. Der entstandene Sachschaden wird auf 3000€ geschätzt. Hinweise, welche zur Ermittlung des Verursachers führen können, nimmt die Polizei Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/95200 entgegen.

Vorschaubild: © fsHH/Pixabay