Polizeibericht der Polizeiinspektion Lichtenfels vom 10.04.2022

Vorfahrt genommen

Redwitz a.d. Rodach, Lkr. Lichtenfels

Am Samstagnachmittag, gegen 14:30 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der B173 / Kronacher Straße zu einem Verkehrsunfall mit erheblichen Sachschaden. Der 42-jährige Unfallverursacher befuhr mit seinem weißen Fahrzeug die Kreisstraße LIF 21 in nördlicher Fahrtrichtung, um die B173 zu überqueren und anschließend in die Kronacher Straße einzufahren. Hierbei übersah er den aus südlicher Fahrtrichtung kommenden 59-Jährigen - welcher mit seinem schwarzen Auto unterwegs war - und nahm diesem die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß.

Der Pkw des Unfallverursachers kippte durch den Zusammenstoß auf die linke Fahrzeugseite und blieb so liegen. Der Pkw des Vorfahrtsberechtigten kam im Kreuzungsbereich zum Stehen. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von 60.000,00 €. Verletzt wurde niemand.

Taxifahrer geprellt

Lichtenfels

In der Nacht von Samstag auf Sonntag orderte eine zirka 16 Jahre alte männliche Person ein Taxi vom Bahnhofsplatz Lichtenfels nach Bamberg. An der „Aufnahmestelle“ wurde dem Taxifahrer mitgeteilt, dass der junge Mann lediglich über 10 Euro Bargeld verfügt, er jedoch bei Ankunft in Bamberg den restlichen ausstehenden Betrag bezahlen würde. Somit begab sich das Taxi mit dem Fahrgast von Lichtenfels aus nach Bamberg.

Am Zielort angelangt kam es jedoch nicht wie vereinbart zur Zahlung. Der bis dato unbekannte Mitfahrer entfernte sich bei Eintreffen am Zielort umgehend aus dem Taxi und flüchtete ohne den ausstehenden Betrag von 75,10 Euro zu begleichen. Der Taxifahrer erstattete Anzeige wegen Erschleichen von Leistungen.

