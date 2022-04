Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Polizeibericht der Polizeiinspektion Lichtenfels vom 03.04.2022

Streit gesucht

Am Sonntagmorgen verhielt sich ein 42-Jähriger in einer Gaststätte in der Coburger Straße aggressiv gegenüber den dortigen Gästen. Als er des Lokales verwiesen werden sollte, griff er einen Sicherheitsmitarbeiter an, welcher den Aggressor überwältigte und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten konnte. Der 42-Jährige wurde aus der Gaststätte verwiesen. Zusätzlich erwartet ihn eine Anzeige wegen Körperverletzung.

Vor Kontrolle geflüchtet

Am Samstagabend wollten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Lichtenfels einen 30-jährigen Radfahrer in der Jahnstraße kontrollieren. Als dieser die Beamten wahrnahm, flüchtete er zunächst. Er konnte nach kurzer Verfolgung jedoch angehalten und kontrolliert werden. Dabei wurde der Grund, warum der Mann vor den Polizeibeamten flüchtete, schnell ersichtlich. Er hatte Marihuana bei sich. Die Beamten stellten das Betäubungsmittel sicher. Der 30-Jährige darf sich nun strafrechtlich dafür verantworten.

Sachschaden verursacht und geflüchtet

In der Heimstraße im Ortsteil Schney kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Täter stieß mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten BMW. Durch den Zusammenstoß wurde der BMW am Heck beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Wer hat etwas beobachtet? Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Tel.-Nr. 09571/95200 entgegen.

Polizeibericht der Polizeiinspektion Lichtenfels vom 02.04.2022

Verkehrsunfälle

Glück im Unglück

Ein 35-jähriger Pkw-Fahrer kam mit seinem Sportboliden, einem blauen BMW, X3 M Competition, in 96264 Altenkunstadt, am 01.04.22 gegen 16:15 Uhr, aus Unachtsamkeit zu weit nach rechts von der Fahrbahn. Beim Gegensteuern und dem Versuch seinen Pkw wieder in die Spur zu bringen, geriet der Pkw in´s Schleudern und prallte frontal gegen eine Gartenmauer. Der Besitzer bzw. Geschädigte der Mauer war zum Unfallzeitpunkt nicht Zuhause. Bei dem Aufprall wurde die Mauer, sowie das Verursacherfahrzeug beschädigt. Der PS-starke Wagen wurde komplette an der Front beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der Fahrzeugführer blieb zum Glück unverletzt. Es entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden i.H.v. 120.000 €.

Dem Reh ausgewichen - Totalschaden

In den frühen Morgenstunden des 02.04.2022, war eine 55-jährige Verkehrsteilnehmerin mit ihrem Peugeot 308 auf der Kreisstraße 25 von Birkach (Lkr. Lichtenfels) kommend in Fahrtrichtung Ebensfeld unterwegs. In Oberbrunn musste sie laut eigenen Angaben einem Reh ausweichen. Hierbei kam die Fahrzeugführerin von der Fahrbahn ab, überfuhr den Gehweg, nahm in diesem Zuge noch ein Hinweisschild mit und kam schlussendlich unter einer Balkonüberdachung eines Einfamilienhauses zum Stehen. Die wilde Fahrt wurde durch einen massiven Sandstein, welcher die Balkonüberdachung stütze, beendet. Die Unfallverursacherin blieb bei der Kollision unverletzt. Ihr Pkw erlitt Totalschaden (ca. 30.000€) und musste abgeschleppt werden. An dem Hinweisschild - sowie dem Sandstein - entstand ein geschätzter Sachschaden i.H.v 1000€.

Überschlag durch Glätte

Eine 41-jährige Verkehrsteilnehmerin kam mit ihrem Dacia Duster am frühen Morgen des 02.04.2022 aufgrund schneeglatter Fahrbahn in Uetzing (Lkr. Bad Staffelstein) in´s Schleudern, rutschte von der Fahrbahn in einen Graben und überschlug sich hierbei. Der Pkw blieb neben der Fahrbahn auf dem Dach liegen. Die Verunfallte konnte sich selbständig aus dem Pkw befreien und rief den Notruf. Die 41-Jährige kam mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma in´s Krankenhaus. Bei dem Fahrzeug entstand Totalschaden in i.H.v. ca. 7000€. Der Pkw wurde abgeschleppt.

Brand

Brand aufgrund techn. Defekts

Am 01.04.2022 gegen 22:00 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle in Coburg ein Brandmeldealarm ein. Der Brandmelder eines Gäste-WC´s einer Bäckerei in Burgkunstadt löste aufgrund eines Kabelbrandes aus. Der Kabelbrand musste nicht gelöscht werden. Der Brand entstand vermutlich durch einen technischen Defekt. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000€.

