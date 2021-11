Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Lichtenfels vom Sonntag, 14.11.2021

Berichtigung der Pressemitteilung vom 13.11.2021 zum Verkehrsunfall bei Weismain, Lkr. Lichtenfels

Am späten Samstagnachmittag befuhr ein 18-jähriger Smart-Fahrer die Kreisstraße LIF6 von Weismain in Richtung Dörfles. In einer Rechtskurve, kurz nach der Einmündung Geutenreuth, stieß er mit seinem Pkw frontal mit einem entgegenkommenden Skoda zusammen. Durch den Aufprall wurde der junge Mann in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er und musste nach Bergung durch die Feuerwehr schwer verletzt zur weiteren Behandlung ins Klinikum Coburg verbracht werden. Auch die 40-jährige Skoda-Fahrerin wurde leicht verletzt ins Klinikum Lichtenfels verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Strecke komplett gesperrt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden i.H.v. 40.000,- Euro. Den genauen Unfallhergang müssen die weiteren Ermittlungen der PI Lichtenfels ergeben.

17-Jähriger beschädigt Zigarettenautomaten - Michelau i. Ofr./Lkr. Lichtenfels

Weil ein 17-Jähriger darüber so erbost war, dass der Zigarettenautomat sein Kleingeld „einzog“ und er auch keine Tabakwaren „ausgespuckte“, schlug er auf das Bedienfeld des Automaten und beschädigt dieses dabei. Die Schadenshöhe stand zur Tatzeit am Samstagabend um 22 Uhr noch nicht fest. Der junge Mann muss sich nun wegen der Sachbeschädigung verantworten. Zu dem Vorwurf, dass er ohnehin noch nicht rauchen dürfe, äußerte er sich nicht.

Graffiti gesprüht - Burgkunstadt, Lkr. Lichtenfels

Erneut haben Unbekannte in der Straße am „Lend“ mehrere Außenwände mit silberner Farbe besprüht. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitagnachmittag und Samstagmittag. Der entstandene Schaden beläuft sich auf über 2000 Euro. Hinweise zu den vermutlich Tätern, welche jüngeren Alters sein dürften, nimmt die Polizei in Lichtenfels entgegen.

„Graffitikünstler“ erwischt - Lichtenfels

Nachdem am Samstagmittag im Schneidmühlweg und Am Mühlbach mehrere Schmierereien festgestellt wurden, hat eine Streife der Lichtenfelser Polizei mehrere Jugendliche in der Nähe des Tatortes angetroffen und kontrolliert. Bei einem 15-Jährigen konnte auch ein entsprechender Stift aufgefunden werden, welcher bei den Graffitis benutzt wurde. Der Jugendliche ist bereits im letzten August wegen Schmierereien auffällig geworden. Der Schaden an dem Brückenbauwerk wird auf 800 Euro geschätzt.

