Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Lichtenfels vom Samstag, 04.12.2021

Streit endet in handfester Auseinandersetzung

Am Freitagnachmittag kam es in der Krappenrother Straße zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einem 24-Jährigen und einem 34-Jährigen. Nachdem der 24-Jährige seinen Kontrahenten in dessen Wohnung aufgesucht hatte, kam es dort zu einem Streit, in dessen Verlauf sich beide Männer gegenseitig mit Faustschlägen verletzten. Während der Auseinandersetzung zog der 24-Jährige ein Messer und verletzte den 34-Jährigen an der Hand. Er erlitt jedoch nur eine leichte Schnittverletzung, weshalb er nicht medizinisch behandelt werden musste. Der 24-Jährige konnte durch die hinzugerufenen Polizeibeamten am Tatort in Gewahrsam genommen werden. Die beiden Streithähne müssen sich nun wegen diverser Straftaten verantworten.

Durst gelöscht und Rechnung nicht gezahlt

Ein 34-Jähriger begab sich am Freitagvormittag in einen Verbrauchermarkt in Lichtenfels. Allem Anschein nach hatte er so großen Durst, dass er sich aus einem Regal eine Flasche Bier nahm und diese an Ort und Stelle austrank. Nachdem er seinen Durst gestillt hatte, wollte er das Geschäft jedoch verlassen, ohne sein Getränk an der Kasse zu bezahlen. Er wurde nach Verlassen des Kassenbereiches von einer aufmerksamen Mitarbeiterin angesprochen und angehalten. Den Durstigen erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls

Vorschaubild: © fsHH/Pixabay