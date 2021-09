Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Das sind die Blaulichtmeldungen der Polizeiinspektion Lichtenfels vom Sonntag, 19.09.2021

Kassenpersonal betrogen

LICHTENFELS Ein dreister 62-Jähriger aus dem Lkr. Kronach packte am Samstagnachmittag in einem Baumarkt in Lichtenfels hochwertige Beleuchtungsartikel in preislich günstigere Verpackungen. An der Kasse bezahlte er somit einen ca. 300 Euro niedrigeren Betrag. Durch die Beobachtungen eines Ladendetektiven flog der Betrug auf und die Polizei wurde verständigt. Da auch im Pkw des Betrügers weitere Waren lagen, für die der Mann keinen Beleg hatte, wurde die Staatsanwaltschaft und eine Richterin informiert. Diese ordnete eine Wohnungsdurchsuchung nach weiterem Diebesgut an. Insgesamt wurden Waren im Wert von 1300 Euro sichergestellt. Woher die Sachen stammen wollte der Betrüger nicht sagen. Dies ist nun Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

Mobiltelefone aus Haus und Pkw gestohlen

BURGKUNSTADT, LKR. LICHTENFELS Am Samstagnachmittag entwendete gegen 16 Uhr ein bislang Unbekannter aus einem Haus am Weihersbach ein Handy der Marke Samsung. Die Eigentürmer waren gerade mit Renovierungsarbeiten beschäftigt, als der Unbekannte unbemerkt das Anwesen betrat. Hier entriegelte er vermutlich den vor dem Anwesen abgestellten Pkw des Hausbesitzers und entnahm aus dem silbernen Ford eine weiteres Mobiltelefon, auch „Samsung“ und flüchtete unentdeckt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Diebstahls unter Tel. 09571/9520-0.

Unter „Strom“ auf E-Scooter

BURGKUNSTADT, LKR. LICHTENFELS Falsch verstanden hat wohl ein 18-Jähriger, dass man „Strom“ für einen E-Scooter braucht. Der junge Mann hatte bei einem freiwilligen Alkotest 1,3 Promille. Vorher war er mit seinem Kleinstelektrofahrzeug einer Polizeistreife im Alten Postweg aufgefallen und roch bei der Kontrolle deutlich nach Alkohol. Der junge Mann muss sich nun wegen einer Trunkenheit im Verkehr verantworten.

2,2 Promille und noch gefahren

LICHTENFELS Am Samstagabend wurde der Polizei mitgeteilt, dass ein Mann in schwankendem Gang in ein Schnellrestaurant in der Bamberger Straße gegangen sei, nachdem er seinen Pkw auf dem dortigen Parkplatz abgestellt hatte. Bei der Kontrolle durch die Beamten war der Grund des Schwankens schnell erklärt. Der 48-jährige Bayreuther kam aus einer Brauerei und hatte 2,2 Promille in der Atemluft. Bei ihm wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein, sowie der Pkw-Schlüssel vorübergehend, sichergestellt. Der Mann mittleren Alters erhält nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und wird nun einige Zeit kein Auto mehr fahren dürfen.

