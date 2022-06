Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Polizeibericht der Polizeiinspektion Lichtenfels vom Sonntag (12.06.)

An falscher Stelle Blumen gepflückt

Lichtenfels - Am Samstagabend konnte eine Streife ein Pärchen dabei beobachten, wie es im Bereich der Grünanlagen der Polizei und des Landratsamtes Blumen pflückte. Nachdem ihnen erklärt wurde, dass dies nicht der geeignete Ort dafür ist, wurde ihnen der Blumenstrauß abgenommen und ein Platzverweis erteilt. Beide müssen sich nun wegen Diebstahl verantworten. Der Gesamtschaden wird auf 15€ geschätzt.

Auffälliges Verhalten war verdächtig

Michelau i.Ofr - Während eines anderen Polizeieinsatzes fiel der Streife am Samstagabend ein Jugendlicher mit einem Kleinkraftrad auf. Als er die Beamten erblickte, wendete er umgehend und versuchte zu flüchten. Letztendlich konnte er kurze Zeit später einer Kontrolle unterzogen werden. Es wurde dabei festgestellt, dass sein Kleinkraftrad zu schnell fuhr und er offensichtlich unter Drogeneinfluss stand. Die Folge waren eine Blutentnahme im Klinikum Lichtenfels und die Übergabe an seine Eltern. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen.

Motorroller entsorgt

Michelau i.Ofr. - Im Bereich der Kellerfuhre und Alter Schneyer Straße unter einer Brücke entsorgte am Samstagabend, gegen 19.00 Uhr, ein bislang unbekannter Täter einen Motorroller im dortigen Rückhaltebecken. Eine Streife konnte diesen rechtzeitig bergen und verhinderte somit ein weiteres Auslaufen von Betriebsstoffen. Bereits ausgelaufenes Benzin und Öl wurde durch die verständigte Feuerwehr von Michelau abgebunden. Aufgrund des schnellen Handelns der beteiligten Einsatzkräfte konnte eine Ausbreitung der Verunreinigung erfolgreich verhindert und letztendlich beseitigt werden. Sachschäden sind bis dato nicht bekannt. Hinweise zur Ermittlung der oder des Täters nimmt die Polizei Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/95200 entgegen.

Außenspiegel beschädigt

Lichtenfels - Im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagvormittag beschädigte ein bislang unbekannter Täter den rechten Außenspiegel eines in der Bamberger Straße geparkten Pkw. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500€. Zeugen zu dem Vorfall können sich bei der Polizei Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/95200 melden.

Polizeibericht der Polizeiinspektion Lichtenfels von Samstag (11.06.)

Zerstörungswut und Entwendungsschaden:

Am Freitagabend gegen 22:00 Uhr, teilte eine Bewohnerin aus der Coburger Straße in Lichtenfels mit, dass eine Gruppe durch die Straße zog und die vor dem Haus stehenden, bepflanzten, Blumenkübel umwarfen. Die Pflanzgefäße gingen hierbei zu Bruch. Weiterhin wurde ein Fenster durch den Wurf eines unbekannten Gegenstandes beschädigt. Zu guter Letzt nahm einer der unbekannten Personen eine vor der Haustüre stehende Palme mit. Den entstandenen Sachschaden bezifferte die Geschädigte mit 500 EUR. Der Wert der entwendeten Palme wurde auf 50 EUR geschätzt.. Auffällig war eine Frau mit blau gefärbten Haaren, welche mit der Personengruppe unterwegs war. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer: 09571/9520-0, entgegen.

Unter Drogeneinfluss auf dem E-Scooter unterwegs:

Am frühen Sonntagmorgen wurde von den Beamten den Lichtenfelser Polizei ein 23jähriger Mann auf einem E-Scooter fahrend angetroffen. Während der Kontrolle wirkte der Betroffene auffallend nervös. Weiterhin konnten Auffälligkeiten festgestellt werden, die auf die Einnahme von Betäubungsmitteln schließen ließen. Letztendlich wurde der Konsum von Marihuana eingeräumt. Es erfolgte eine Blutentnahme und die Sicherstellung des „Fahrzeugs“. Weiterhin erwartet den jungen Mann eine Bußgeldanzeige und Punkte in Flensburg.

Schaden verursacht und weggefahren:

Am Freitag, gegen 09:00 Uhr, stellte die Geschädigte ihren weißen Pkw Toyota Europe, auf dem Parkplatz des OBI-Marktes in Lichtenfels, Mainau, ab. Als die Fahrerin gegen 14:15 Uhr, zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte stellte sie eine Beschädigung im linken vorderen Bereich fest. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 EUR. Hinweise zum Verursacher werden von der PI Lichtenfels unter der Telefonnummer: 09571/9520-0, entgegengenommen.

Ohne Geld zum Einkaufen:

In einem Lebensmittelmarkt in der Lichtenfelser Innenstadt wurde vom Personal eine Person beim Ladendiebstahl erwischt. Der 52jährige Leiharbeiter füllte sich seine Tasche mit Lebensmitteln und alkoholischen Getränken im Wert von ca. 15 EUR. Anschließend bezahlte er eine Cola und verließ das Geschäft. Nachdem er von einer Mitarbeiterin angesprochen wurde räumte er den Diebstahl ein und händigte die Waren aus. Da der Beschuldigte keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in Coburg gehalten. Anschließend wurde er entlassen.

Vorschaubild: © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild