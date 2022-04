Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Polizeibericht der Polizeiinspektion Lichtenfels vom 24.04.2022

Körperverletzung in Diskothek

In einem Club im östlichen Landkreis kam es am frühen Sonntagmorgen zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Sicherheitsdienst und einem 23-jährigen Gast. Da sich der Besucher äußerst aggressiv verhielt, wurde er gebeten, die Veranstaltung zu verlassen und sollte nach draußen begleitet werden. Dort kam es dann zu einer Rangelei in deren Verlauf der Türsteher mit der Faust ins Gesicht geschlagen wurde. Der Beschuldigte konnte bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Verstoß nach dem Fischereigesetz

Am Wochenende konnte am Main bei Oberwallenstadt drei ausländische Männer von der Polizei beim Angeln festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Lediglich einer von ihnen war im Besitz eines Fischereischeines. Es konnte festgestellt werden, dass er bereits sieben Brachsen gefangen hatte und diese nicht in der Fangliste eingetragen waren. Dies wurde im Beisein der Polizei unverzüglich nachgeholt. Des Weiteren waren die drei Männer alle erheblich alkoholisiert und erreichten am Handtestgerät Werte zwischen 1,72 und 2,98 Promille. Es folgt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige an das Landratsamt Lichtenfels.

Lasermessung auf der Staatsstraße

Am Samstagvormittag führte die Polizei Lichtenfels eine Lasermessung in Verbindung mit einer Alkohol- und Drogenkontrolle durch. Innerhalb einer Stunde wurden mehrere Pkw-Fahrer angehalten und beanstandet. Die Geschwindigkeitsverstöße konnten allesamt mit einer Barverwarnung geahndet werden.

Polizeibericht der Polizeiinspektion Lichtenfels vom 23.04.2022

Lichtenfels

Unter Drogeneinfluss unterwegs

Am Freitagabend wurden ein 53-Jähriger und ein 50-Jähriger einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die beiden Männer waren zu diesem Zeitpunkt mit ihren Elektrokleinstfahrzeugen in der Bäckergasse unterwegs. Während der Kontrolle konnten die Polizeibeamten bei Beiden drogentypische Auffälligkeiten feststellen. Zudem fanden die Beamten bei einem der Beteiligten Rauschgift auf. Beide Männer dürfen sich nun aufgrund diverser Verstöße strafrechtlich verantworten.

Radfahrerin leicht verletzt

Am Freitagnachmittag ereignete sich in der Bamberger Straße ein Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger Fahrzeugführer hatte beim Einfahren von einem Seitenstreifen in die Fahrbahn eine 68-jährige Radfahrerin übersehen. Die Radfahrerin konnte den Zusammenstoß mit dem Fahrzeug des jungen Mannes ebenfalls nicht mehr verhindern. Die 68-Jährige prallte gegen das Fahrzeugheck und stürzte anschließend auf die Fahrbahn. Sie wurde hierbei leicht verletzt und zur weiteren Abklärung in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

Auseinandersetzung eskaliert

Am Samstagmorgen kam es auf dem Festivalgelände am Schützenplatz zu einer handfesten Auseinandersetzung. Ein 29-Jähriger hatte dort seine 21-jährige Freundin mit einem 32-jährigen Mann erwischt. Daraufhin eskalierte die Situation und der 29-Jährige schlug seinem 32-jährigen Nebenbuhler mit einer Zeltstange ins Gesicht. Auch seine Freundin verschonte der Aggressor nicht und schlug ihr ins Gesicht. Als er die Örtlichkeit verließ, bedrohte er den 32-Jährigen noch mit dem Tode. Der 29-Jährige konnte letztlich durch mehrere Polizeistreifen an dessen Wohnadresse angetroffen werden. Er muss sich nun für seine Straftaten verantworten.

Weismain

Fahrzeug mutwillig beschädigt

Am Freitagabend hat ein bislang unbekannter Täter im Zeitraum von 19:15 Uhr bis 21:00 Uhr ein geparktes Fahrzeug in der Baiersdorfer Straße beschädigt. Der Täter hat den dort parkenden Pkw der Marke Seat mit einem spitzen Gegenstand an der hinteren, rechten Fahrzeugtüre verkratzt. Wer kann sachdienliche Angaben zu einem möglichen Täter geben? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Tel.-Nr. 09571/95200 entgegen.

