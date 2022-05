Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Polizeibericht der Polizeiinspektion Lichtenfels vom Sonntag, 01.05.2022

Handy auf Auto geworfen

LICHTENFELS. Ein 37-Jähriger aus dem Landkreis Kronach warf am frühen Samstagnachmittag sein Mobiltelefon auf das Auto seiner 40-jährigen Ex-Freundin, als sich beide in der Coburger Straße begegneten. An der Windschutzscheibe entstand ein Riss. Der amtsbekannte Mann, welcher aus Fußgänger unterwegs war, muss sich nun u. a. wegen Sachbeschädigung und eines gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr verantworten.

Polizeibericht der Polizeiinspektion Lichtenfels vom Samstag, 30.04.2022

Bei Kontrolle Ecstasy-Tabletten aufgefunden

Freitagnacht kontrollierten Beamte der Polizei Lichtenfels zwei junge Männer im Bereich des Bahnhofes. Dabei konnten in der Hosentasche eines 19-jährigen Bambergers 6 Ecstasy-Tabletten aufgefunden werden. Auf Nachfrage der Beamten gab dessen Begleiter, ein 18-jähriger Lichtenfelser an, die Tabletten vorher erworben zu haben. Sein Freund würde die Tabletten lediglich für ihn aufbewahren. Die Betäubungsmittel wurden im Anschluss von den Beamten sichergestellt. Die beiden jungen Männer erwartet nun jeweils eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Bei Verkehrskontrolle Marihuana und Tabletten aufgefunden

Beamte der Polizeiinspektion Lichtenfels kontrollierten am frühen Freitagabend in der Coburger Straße einen 23-jährigen Lichtenfelser, der dort mit seinem E-Scooter unterwegs war. Dabei konnten die Beamten bei dem jungen Mann ca. 10 Gramm Marihuana sowie verschreibungspflichtige Tabletten auffinden und sicherstellen. Da der junge Mann zudem drogentypische Auffälligkeiten zeigte, wurde bei ihm im Anschluss an die Kontrolle eine Blutentnahme durchgeführt. Ihn erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz sowie eine Strafanzeige nach dem Betäubungsmittel- sowie Arzneimittelgesetz.

Bei Personenkontrolle Diebesgut aufgefunden

Am Freitagnachmittag kontrollierten Beamte am Bgm.-Dr.-Hauptmann-Ring einen 53-jährigen Radfahrer. Dabei konnten unten dessen Jacke 10 Paar neuwertige Socken aufgefunden werden, an denen noch die Verkaufsetiketten hingen. Einen Kaufbeleg konnte der Mann nicht vorzeigen. Ermittlungen ergaben, dass der amtsbekannte Lichtenfelser die Socken kurze Zeit vorher im Außenbereich eines Bekleidungsgeschäfts in der Mainau entwendet hatte. Den Langfinger erwartet nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls.

