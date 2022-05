Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Polizeibericht der Polizeiinspektion Lichtenfels vom Samstag, 28.05.2022

Bei Aufräumarbeiten Handgranate gefunden

Am Freitagabend (27. Mai) entdeckte eine Hausbesitzerin in der Vogtei bei Aufräumarbeiten in ihrem Geräteschuppen eine Handgranate. Durch die verständigten Polizeistreifen wurde daraufhin der Auffindeort abgesperrt und Spezialisten des Landeskriminalamts hinzugezogen. Diese konnten den Sprengkörper aus dem 1. Weltkrieg, in dem sich augenscheinlich kein Sprengstoff mehr befand, gefahrenlos bergen und abtransportieren.

Pkw angefahren und aus dem Staub gemacht

Bereits am Mittwoch (25. Mai) gegen 07.30 Uhr, stellte eine Frau aus Altenkunstadt ihr lilafarbenes Fahrzeug vor einem Einkaufsmarkt in der Seewiese ab. Als sie am Nachmittag wieder zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie fest, dass dieses im Bereich des rechten Außenspiegels angefahren und beschädigt worden war. Der Unfallverursacher hatte sich nach dem Unfall entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr.: 09571/95200 mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen.

