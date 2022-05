Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Polizeibericht der Polizeiinspektion Lichtenfels vom Samstag, 07.05.2022

Vorfahrtsmissachtung führte zum Unfall

Lichtenfels. Am Freitagnachmittag befuhr eine 46-jährige Frau mit ihrem Mercedes die Theodor-Heuss-Straße, um nach links in die Viktor-von-Scheffel-Straße abzubiegen. Hierbei übersah sie eine von links kommende 20-jährige, die mit ihrem Opel in ortsauswärtige Richtung unterwegs war, sodass es zum Zusammenstoß kam. Beide Frauen wurden glücklicherweise nur leicht verletzt und wurden zur Beobachtung in ein Klinikum verbracht. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt rund 10.000 Euro. Die Polizei Lichtenfels ermittelt gegen die Unfallverursacherin wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr.

Betrunken mit dem LKW unterwegs

Lichtenfels. Am späten Freitagabend fuhr der 55-jährige Fahrer eines LKW-Gespannes in der Thiersteinstraße gegen einen geparkten PKW, einen Metallzaun sowie ein Straßenschild. Ein aufmerksamer Zeuge verfolgte den LKW-Fahrer, bis dieser sein Gespann schließlich etwa anderthalb Kilometer von der Unfallstelle entfernt abstellte. Die hinzugezogene Polizeistreife konnte bei dem Unfallverursacher Alkoholgeruch sowie einen unsicheren Gang feststellen. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,3 Promille. Es folgten daraufhin eine Blutentnahme in einem Krankenhaus, die Untersagung der Weiterfahrt sowie die Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels. Da der Mann aus dem europäischen Ausland keinen festen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hat, wurde durch die Staatsanwaltschaft Coburg die Zahlung einer Sicherheitsleistung angeordnet. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 4.300 Euro. Der Mann muss sich nun strafrechtlich wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie unerlaubtem Entfernen vom Unfallort verantworten. Zudem wird dem Fahrer im Regelfall das Recht aberkannt, von seiner ausländischen Fahrerlaubnis in Deutschland Gebrauch zu machen.

