Polizeibericht der Polizeiinspektion Lichtenfels vom Samstag, 3. September 2022

Rucksack entwendet

Altenkunstadt

Am Donnerstag, gegen 17:00 Uhr, stellte ein 50-Jähriger seinen Rucksack vor einem Anwesen in der Straße „Kordigast“ ab. Den Rucksack ließ er für einen kurzen Moment unbeaufsichtigt und musste dann feststellen, dass dieser augenscheinlich gestohlen wurde. Im Rucksack befanden sich 75 Euro Bargeld und persönliche Dokumente des Mannes. Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/9520-0.

Fahrrad gestohlen

Burgkunstadt

Im Zeitraum vom 10.08.2022 bis zum 13.08.2022 wurde ein am Bahnhof abgestelltetes Mountainbike der Marke „Prophete“ entwendet. Das schwarz-weiße Fahrrad war versperrt und hat einen Wert von circa 500 Euro. Hinweise erbittet die Polizei in Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/9520-0.

Pkw brennt aus

Lichtenfels/Schney

Am Samstag, gegen 00:25 Uhr, wurde der Lichtenfelser Polizei ein brennendes Auto im Lichtenfelser Weg mitgeteilt. Bei Eintreffen von Polizei und der zeitgleich alarmierten Feuerwehr stand der Pkw der Marke Kia in Vollbrand. Diesen hatte der Fahrzeughalter, welcher ebenfalls vor Ort war, etwa zwei Stunden zuvor geparkt.

Nach Löschung des Brandes durch die Freiwillige Feuerwehr Schney konnte als Brandursache ein technischer Defekt an der Batterie festgestellt werden. Der Pkw hatte einen Zeitwert von etwa 12.500 Euro. Zu einem Personenschaden kam es nicht.

