Polizeibericht aus Lichtenfels vom 26. Dezember 2021

Unter Drogeneinfluss unterwegs

MARKTZEULN. Drogentypische Auffälligkeiten wurden bei einer 25-jährigen Autofahrerin aus dem Landkreis Lichtenfels durch Polizeibeamte der Polizei Lichtenfels am frühen Samstagabend festgestellt, als diese einer verdachtsunabhängigen Verkehrskontrolle im Bereich Marktzeuln unterzogen wurde. Es wurde ein Bußgeldverfahren wegen des Verdachts einer Ordnungswidrigkeit nach dem Straßenverkehrsgesetz eingeleitet, eine Blutentnahme in einem Krankenhaus durchgeführt und die Weiterfahrt für einen längeren Zeitraum untersagt.

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

REDWITZ AN DER RODACH. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Samstagabend im Bereich Redwitz konnte ein 26-jähriger Autofahrer aus Coburg seinen Führerschein den kontrollierenden Beamten der Lichtenfelser Polizei nicht vorzeigen. Schnell wurde durch eine Überprüfung der Daten des Mannes festgestellt, dass dieser die Fahrerlaubnis entzogen bekommen hatte. Da der Mann zudem einräumte, vor wenigen Tagen Marihuana konsumiert zu haben, wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ihm die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Betrunken von der Fahrbahn abgekommen

BURGKUNSTADT. Mehrere Verkehrseinrichtungen, darunter Verkehrszeichen und eine Straßenlaterne, überfuhr eine 27-jährige Autofahrerin aus Kulmbach am Sonntagmorgen gegen 02:30 Uhr in einem Burgkunstadter Gemeindeteil, als diese die Kontrolle über ihren PKW verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Ein bei der jungen Frau durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,9 Promille, weshalb ihr Führerschein noch vor Ort durch Beamte der Lichtenfelser Polizei zur Vorbereitung der Einziehung beschlagnahmt wurde. Nach der Blutentnahme in einem Krankenhaus wurde sie aus der Sachbehandlung entlassen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung. Der Sachschaden, einschließlich des Schadens am PKW, beträgt insgesamt etwa 30.000 Euro. Neben der Polizei zur Aufnahme des Verkehrsunfalls waren auch Mitarbeiter des Burgkunstadter Bauhofs an der Unfallstelle, um sicherzustellen, dass von der Straßenlaterne keinerlei Gefahren für die Bürger ausgehen.

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Lichtenfels von Samstag, dem 25.12.2021

Sachbeschädigung an Kfz

Unbekannte Täter verkratzten mit einem spitzen Gegenstand die Fahrerseite eines Pkw’s. Das Fahrzeug war in Michelau, in einer Hofeinfahrt geparkt. Der Schaden, welcher durch den 60 cm langen Kratzer entstanden ist, wird vom Fahrzeughalter auf 2000 EUR geschätzt.

Unfall im Begegnungsverkehr

Auf der Staatsstraße zwischen Roth und Klosterlangheim berührten sich zwei Pkw’s mit den Außenspiegeln. An einem Fahrzeug wurde der Spiegel abgerissen und gegen die Windschutzscheibe und das Fahrzeugdach des nachfolgenden Fahrzeugs geschleudert. Während der Unfallaufnahme wurde durch die Polizeibeamten bei einem der Fahrzeugführer Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen Wert von 0,7 Promille. Eine Blutentnahme im Klinikum Lichtenfels und die Sicherstellung des Führerscheins waren die Folge. Da es sich beim Beschuldigten um einen Ausländer, ohne Wohnsitz in Deutschland, handelte, wurde zudem von der Staatsanwaltschaft Coburg eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1000 EUR einbehalten. Der Gesamtschaden an den drei Fahrezgen wird auf ca. 2000 EUR beziffert.

