Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizei Lichtenfels vom 20.02.2022

Kühlschrank war wohl doch zu schwer

Burgkunstadt

Bereits in den frühen Morgenstunden des 14.02.2022 versuchten zwei bislang unbekannte männliche Personen einen Kühlschrank zu entwenden, welcher vor einer Diskothek in der Au abgestellt war. Um ihn besser wegtragen zu können, warfen sie das Gerät um und beschädigten es dadurch. Einer der Täter hatte ein BMX-Fahrrad dabei, der andere einen Transportwagen. Dieser konnte in unmittelbarer Nähe zum Tatort aufgefunden und spurentechnisch untersucht werden. Der Sachschaden am Kühlschrank wird auf 800€ geschätzt. Sachdienliche Hinweise, welche zur Ermittlung der Täter führen können, nimmt die Polizei Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/95200 entgegen.

