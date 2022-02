Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizei Lichtenfels vom 26.02.2022

Lichtenfels

Hausfassade beschmiert

Am Donnerstagabend beschädigte ein bislang unbekannter Täter die Fassade eines Geschäftes in der Bamberger Straße. Der Täter beschmierte dort eine Wand sowie eine Tür mit roter und schwarzer Farbe. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Wer kann Angaben zu einem möglichen Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Lichtenfels unter 09571/95200 entgegen.

Parfümdieb entkommt aus Drogeriemarkt

Am Donnerstagnachmittag betrat ein bislang unbekannter männlicher Ladendieb einen Drogeriemarkt in der Mainau. Dort steckte er zunächst unbemerkt ein Parfüm im Wert von über 100 Euro ein. Als er versuchte das Geschäft zu verlassen, verrieten ihn jedoch die einsetzende Alarmanlage. Daraufhin wurde der Mann durch Mitarbeiterinnen angesprochen, woraufhin der Täter das Parfüm zwar zurückgab, jedoch ohne seine Personalien anzugeben entkam. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Lichtenfels unter 09571/95200 entgegen.

Weismain

Zu tief ins Glas geschaut und in den Graben gefahren

Ein 38-jähriger ist am Freitagabend auf der Staatsstraße zwischen Altenkunstadt und Weismain mit seinem Renault in den Graben gefahren und hatte sich dort festgesetzt. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten bei dem Fahrzeugführer starken Alkoholgeruch fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest brachte dann Gewissheit. Der 38-jähriger war mit über 2 Promille mit seinem Pkw unterwegs. Er durfte die Polizeibeamten dann zur Durchführung einer Blutentnahme ins Klinikum Lichtenfels begleiten. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Vorschaubild: © fsHH/Pixabay