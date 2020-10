Per Abwurf in Richtung Wolken: Die Faszination Modellflug

"Ich konnte noch nicht richtig laufen, da hab ich schon das alte Modell-Flugzeug von meinem Vater herumgeschoben – so wie andere Kinder ihr Spielzeugauto." Wenn Jürgen Christ von seiner ersten Berührung mit der Modellfliegerei erzählt, erinnert er sich weit zurück. Das Propellermodell seines Vaters konnte zum damaligen Zeitpunkt allerdings nicht fliegen. Das sollte sich einige Jahre später ändern: "Mit 15 habe ich es auf dem Dachboden wiederentdeckt und mit dem Freund meiner Schwester einen Motor eingebaut", erzählt der heute 55-Jährige. Nachdem eine alte Fernsteuerung gefunden war, brachten die beiden Tüftler die Maschine zum Laufen indem sie am Propeller einen Schnürsenkel befestigten und ruckartig anzogen: "Wie bei einer Kettensäge. Das hat funktioniert, und das Ding ist dann auch geflogen – 100 Meter weit", erzählt Christ und lacht. Doch das Modellbaufieber hatte ihn gepackt: Christ kaufte sich sein erstes eigenes Modell-Flugzeug, die "Dädalus". "Die ist einwandfrei geflogen. Irgendwann hat's aber einen Schlag getan und sie lag am Boden."