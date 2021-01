Auch in diesem Jahr hat sich die Waldbesitzervereinigung Lichtenfels-Staffelstein an der Wertholzversteigerung und -submission mit einer Anzahl an ausgewählten Stämmen beteiligt. Da die geplante Informationsveranstaltung am Wertholzlagerplatz bei Strullendorf nicht stattfinden kann, findet am Mittwoch, 27. Januar, um 19 Uhr eine Online-Veranstaltung über die Submission und Versteigerung statt. Interessierte Waldbesitzer können sich per E-Mail unter wbv.lif-sta@t-online.de anmelden. Der Link für die Veranstaltung wird rechtzeitig vor Veranstaltungsbeginn verschickt. red