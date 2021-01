Da aufgrund der Corona-Pandemie aktuell kein persönlicher Besuch vor Ort in den Kitas möglich ist, können alle Eltern, die ihre Kinder ab September 2021 in der Kinderkrippe Regenbogen und im Kinderhaus Sophienheim in Michelau anmelden möchten, dies online tun. Detaillierte Informationen über die Einrichtungen, Telefonnummern und E-Mail-Adressen sowie das Anmeldeformular sind auf den jeweiligen Homepages unter

kinderkrippe-regenbogen-michelau.e-kita.de und kindergarten-sophienheim-michelau.e-kita.de zu finden. Über Links gelangt man außerdem zu Videosequenzen, die virtuelle Besuche in die Einrichtungen ermöglichen. Vom heutigen Montag, 25. Januar, bis Sonntag, 7. Februar, haben die Eltern die Möglichkeit, ihr Kind online und per Mail anzumelden. In diesen zwei Wochen informieren und beraten Regina Dümmlein von der Kinderkrippe Haus Regenbogen (für Kinder von null bis drei Jahren) jeweils montags, mittwochs und donnerstags, von 13 bis 16 Uhr und Barbara Nehling vom Kinderhaus Sophienheim (für Kinder von drei bis sechs Jahren) täglich zwischen 9 und 12 Uhr die interessierten Eltern auch telefonisch. red