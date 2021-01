Zu den Veröffentlichungen über den Infektionsausbruch im Lichtenfelser Pflegeheim Elisabeth ging uns folgender Leserbrief zu:

Wie lange habe ich in den letzten 14 Tagen mit wachen, traurigen und gleichzeitig wütenden Augen die Berichterstattung zum Virus-Ausbruch im Pflegeheim Elisabeth beobachtet? Und damit auch die Korrespondenz dazu verfolgt. Vorwürfe, Rechtfertigungen, Anschuldigungen, Zurückweisungen - alles Worte, harte Worte, aggressive Worte auf Papier . Und immer habe ich mich gefragt, wo ist die Lösung, die Antwort? Was sind weitere Möglichkeiten für Reaktionen?

Positive Worte, wohlwollende Worte, mitfühlende Worte, auf diese schlimme Situation und die Schräglage, die unser Land in eine Starre versetzt und in einem Ausnahmezustand gefangen hält. Alle Betroffenen damit an ihre Grenzen bringt. So wenig wird darauf geschaut, was es mit den Menschen macht. Den Mitarbeitern , die täglich unter allerschwersten Bedingungen versuchen, den Alltag einigermaßen aufrecht zu erhalten. Die Menschen zu sehen, die die Anschuldigungen aushalten und dabei keine Zuwendung oder Mitgefühl erfahren. Die Menschen, die seit Wochen und Monaten ihre Angehörigen nicht besuchen können. Wer sieht die Menschen, die isoliert und vereinsamt in ihren Zimmern weinen? Oder die an Demenz Erkrankten, die die Welt nicht mehr verstehen und vor Angst schreien, wenn eine voll vermummte Pflegekraft auf sie zukommt? Wo ist in den vielen Zeilen der Zurückweisungen und Rechtfertigungen zu spüren und zu lesen, dass es hier um Menschen - Lebewesen - geht, wo Anerkennung, Anteilnahme und Mitgefühl, das was uns als Menschen ausmacht? Unsere Würde, unsere Menschlichkeit?

Ich bin verzweifelt, weil sich dieses scheinbar endlose Dilemma nicht in einer guten, wohlwollenden Auflösung befindet. Und es ist ersichtlich, dass sich der Weg wohl nur im "Alleinkampf und sich selbst überlassen" gangbar ist. Die Verantwortlichen sind stattdessen damit beschäftigt, auf dem Papier mit langen Sätzen und vielen Worten aus dem Homeoffice Rechtfertigungen zu formulieren. Wem hilft das? Wem nützt das?

Die Worte und Sätze sind abstrakt und teilnahmslos. Paragrafen, Statistiken, Anweisungen, Aufforderungen, Theorie: leblose, emotionslose, aussichtslose Worte auf Papier . Wer sät Zuversicht und Hoffnung?

Die schönen Worte von Politik und Regierung - alles stille Worte auf Papier . Die Realität sieht anders aus. Ich habe ein großes Mitgefühl für die Menschen, die dort darauf warten, dass die versprochenen und angekündigten Worte eingehalten und umgesetzt werden. Papier ist geduldig - ein Menschenleben endlich. Wie wird es ausgehen? Ich bin verzweifelt. Am Ende bleiben Hoffnung und Zuversicht.

Sandra Birkmann-Franke

Coburg