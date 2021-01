Auto-Zusammenstoß in Bad Staffelstein sorgt für Feuerwehreinsatz: Nach einem Autounfall in Bad Staffelstein (Landkreis Lichtenfels) ist ein Auto auf der Fahrerseite auf der Straße gelandet, wodurch ein Ehepaar nur mithilfe des Einsatzes der Feuerwehr befreit werden konnte.

Am Montagmorgen (25.01.21) fuhr ein 69-jähriger mit seinem Auto die Bamberger Straße in Richtung Lichtenfels, wobei er die Kreuzung am Marktplatz geradeaus überqueren wollte. Die Ampel zeigte hier bereits länger Zeit Grünlicht, wie die Polizei Bad Staffelstein mitteilt. Im Kreuzungsbereich kam aus der Horsdorfer Straße eine 71-jährige mit ihrem Auto heraus gefahren, weswegen es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß kam.

Zusammenstoß in Bad Staffelstein: Feuerwehr befreit Ehepaar

Das Auto des 69-Jährigen wurde an der rechten Seite getroffen, drehte sich um 180 Grad und kippte aufgrund der Bordsteinkante auf die Fahrerseite.

Der 69-jährige und seine 65-jährige Ehefrau wurden hier eingeklemmt und konnten sich aufgrund der Schräglage des Fahrzeugs nicht von selbst befreien. Erst die hinzugerufene Feuerwehr konnte diese über die Heckklappe befreien, bevor das Fahrzeug wieder auf seine vier Räder gestellt wurde.

Die Unfallverursacherin blieb unverletzt, während die beiden Insassen des umgekippten Autos mit Verdacht auf mittelschweren Verletzungen ins Klinikum Lichtenfels kamen. Ihr Auto ist nun ein wirtschaftlicher Totalschaden; das andere Auto wies nur leichte Schäden im Frontbereich auf. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 13.000 Euro. Während der Bergung war die Ortsdurchfahrt von Bad Staffelstein im Bereich Marktplatz für circa 1 ½ Stunden gesperrt.