Am Samstag, dem 20. März 2021, wurde in den Abendstunden ein Mitarbeiter eines Versandhändlers in Altenkunstadt beim Verlassen des Geländes per Zufallsprinzip kontrolliert.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, fanden die Beamten bei der Durchsuchung seines Rucksacks neun original verpackte Artikel. Auf Nachfrage erklärte der 32-Jährige, dass er die Sachen zu Hause anprobieren wolle und dann zurück in die Firma bringe. Anschließend wolle er die Sachen, die ihm gefallen, bestellen.

Beamte finden original verpackte Artikel im Rucksack - Ehefrau gesteht

Seine 46-jährige Ehefrau gab jedoch zu, dass sie die gefundenen Gegenstände in den Rucksack ihres Mannes gelegt hat - dieser habe davon nichts mitbekommen.

Über die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nichts bekannt. Das Ehepaar muss sich nun wegen Diebstahl verantworten.

Symbolfoto Thumbs: fsHH/pixabay