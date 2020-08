Mit der Natur gegen Schädlinge

Schmetterlinge, Hummeln und Bienen tummeln sich in Anita Märkls Garten in Oberbrunn. "Ich lasse der Natur in meinem Garten ihren freien Lauf und greife nicht ein." Weil die 48-Jährige auf Kunstdünger verzichtet, hat jede Pflanze die Chance zu wachsen. Und nicht nur aus diesem Grund wurde Märkls Garten als Naturgarten zertifiziert.