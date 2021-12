Michelau i. OFr. vor 1 Stunde

Corona

Nur noch per Post oder online: Wasser-Ableser kommen nicht mehr nach Hause

Aufgrund Corona werden die Wasserzählerablesungen in der Gemeinde Michelau in Oberfranken nicht über die Bediensteten erfolgen, sondern über Ablesekarten für die Anwohner. Diese können per Post oder online ausgefüllt und abgeschickt werden.