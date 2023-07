Der ehemalige in Schwürbitz (Michelau, Kreis Lichtenfels) tätige Pfarrer Matthias Hain wurde am 29. Juni 2023 vom Amtsgericht Lichtenfels wegen des Besitzes kinderpornografischer Inhalte verurteilt. Das teilt der Evangelisch-Lutherische Dekanatsbezirk Michelau in einer Pressemitteilung mit.

Hain sei gemäß § 184b Abs. 3 StGB zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr verurteilt worden. Das Gericht habe die Strafe zur Bewährung ausgesetzt. Das Urteil sei rechtskräftig. Hain werde nach dieser Entscheidung aus dem kirchlichen Dienst entlassen, dies entspreche dem Pfarrerdienstgesetz der evangelischen Kirche in Deutschland.

Kinderporno-Skandal bei Pfarrer aus dem Kreis Lichtenfels - "ausgesprochen erschüttert"

Die Bayrische Landeskirche habe nach Bekanntwerden der staatsanwaltlichen Ermittlungen im Jahr 2022 ein kirchliches Disziplinarverfahren gegen Hain wegen des Verdachtes des Besitzes kinderpornografischer Inhalte eingeleitet, erklärt das Dekanat. Seit Anfang März 2022 durfte er demnach seine Dienstaufgaben in der Pfarrei Michelau nicht mehr wahrnehmen. Im September 2022 habe er seinen früheren Dienstort verlassen.

"Ich bin - wie wohl alle, die von dieser Tatsache hören - ausgesprochen erschüttert. Als frühere Dienstvorgesetzte war ich zeitnah über den Verdacht und die Ermittlungen informiert. Ich bedauere sehr, dass mir aus rechtlichen Gründen eine frühere Information an die Kirchenvorstände nicht möglich war", wird Dekanin Stefanie Ott-Frühwald zitiert.

"Trotz der erschreckenden Nachricht – diese Information ermöglicht uns jetzt wieder eine sachliche und konstruktive Zusammenarbeit von Haupt- und Ehrenamtlichen in Schwürbitz, in der Pfarrei und im Dekanat", so Pfarrer Jürgen Harder, seit Oktober als Interimspfarrer in der Pfarrei Michelau. Mehr Nachrichten aus dem Kreis Lichtenfels findet ihr hier.