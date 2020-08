Zu einem schweren Unfall kam es bei Dacharbeiten am Samstag in Michelau im Landkreis Lichtenfels. Ein 41-jähriger Mann musste mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus geflogen werden.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am Samstag gegen 18 Uhr. Zu dieser Zeit hatte der 41-Jährige im Ortsteil Schwürbitz einem Verwandten bei Dacharbeiten geholfen.

Mit dem Hubschrauber nach Erlangen geflogen

Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der Mann aus einer Höhe von ca. 5 Metern beim Anbringen von Dachlatten vom Dach und schlug auf dem Boden auf. Dabei zog er sich schwere Verletzungen am Kopf zu.

Mit einem Rettungshubschrauber wurde er zur medizinischen Versorgung in eine Klinik nach Erlangen geflogen. Nach ersten Einschätzungen der Notärztin bestand glücklicherweise zu keiner Zeit Lebensgefahr für den 41-Jährigen.