Großbrand im Kreis Lichtenfels: In einem Industriegebiet in Michelau ist am Donnerstag (20.05.2021) ein Feuer in einer Fabrikhalle ausgebrochen. Wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilte, wurde der Brand in der Siemensstraße gegen 5.00 Uhr morgens gemeldet. Die Halle gehört zu einem metallverarbeitenden Betrieb.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Laut ersten Informationen wurde niemand verletzt. Die Ursache für den Brand ist derzeit noch unklar.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details lesen Sie an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.