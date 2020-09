Mehr Rücksicht in den Lichtenfelser Wäldern

Keine Veranstaltungen, keine Restaurants, keine Treffen mit Menschen aus anderen Haushalten: Die Einschnitte in das öffentliche und private Leben durch die Ausgangsbeschränkungen der bayerischen Staatsregierung ab Mitte März zur Bekämpfung der Corona-Pandemie waren extrem. Was aber erlaubt blieb, waren Sport und Bewegung an der frischen Luft. Alleine, oder mit Personen aus dem eigenen Haushalt. Das bescherte vor allem den Wäldern in ganz Deutschland einen ungeahnten Besucherzustrom, auch rund um Lichtenfels. Doch nicht immer wurden die Verhaltensregeln im Wald beachtet. Das hat auch Lorenz Hertel, Jäger am Obermain, festgestellt. Der Ansturm auf die Wälder sei in den vergangenen Monaten nicht zu übersehen gewesen: "Ich habe das von meiner Kanzel aus beobachten können und festgestellt, dass der Besucherdruck im Wald extrem zugenommen hat."