Wie die Verwaltungsgemeinschaft Redwitz a.d. Rodach berichtet, werde die Ortsstraße "Zur Höh" in Marktgraitz im Bereich von „Zur Höh 11“ wegen Reparaturarbeiten an der Wasserleitung am Donnerstag, dem 10.11.2022, für den Gesamtverkehr gesperrt.

Die Anwohner und Besucher werden gebeten, diese Absperrmaßnahmen in ihre Planungen einzubeziehen.

Vorschaubild: © Manfred Richter / pixabay.com (Symbolbild)