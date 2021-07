Die Ortsstraße "Zur Höh" in Marktgraitz wird im Bereich von "Zur Höh 5" wegen Kranarbeiten für Hausaufstellung am Mittwoch, den 21.07.2021 für den Gesamtverkehr gesperrt. Die Anwohner und Besucher des betroffenen Straßenbereichs werden gebeten diese Absperrmaßnahmen in ihre Planungen einzubeziehen. Das Baugebiet "Auf der Höh" ist über den "Höhweg", der zu dieser Zeit für den Fahrzeugverkehr geöffnet wird, erreichbar. " Das teilt die Verwaltungsgemeinschaft Redwitz a.d. Rodach mit.