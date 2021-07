Vermisste 47-Jährige gefunden: Seit den frühen Mittwochmorgenstunden des 14.07.2021 wurde eine 47-jährige aus Marktgraitz vermisst.

Sie konnte dank zahlreicher Zeugenhinweise am Freitagmorgen (16.07.2021) durch Polizeibeamte in Lichtenfels gefunden werden. Eine Zeugin gab den entscheidenden Hinweis. Sie teilte der Polizei mit, dass die Vermisste auf der Krappenrother Straße in Lichtenfels unterwegs sei.

Mit Erleichterung nahmen die Angehörigen die Nachricht entgegen. Die Frau blieb unverletzt und ist wohlauf, wie die Polizei Lichtenfels mitteilt.

