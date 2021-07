Seit den frühen Morgenstunden des 14.07.2021 wird die 47-jährige Heidi Gesslein aus Marktgraitz vermisst. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, sei die Frau bereits zwischen 5.10-5.40 Uhr am Straßenrand der B173 bei Redwitz a. d. Rodach gesehen worden, wo sie an der Abzweigung Obristfeld stand. Zunächst hatte die Polizei vermutet, dass die Frau erst zwischen 7.30 Uhr und 8.30 Uhr ihr zu Hause verließ und bisher nicht zurückkehrte.

Außerdem habe es mittlerweile Hinweise darauf gegeben, dass die 47-Jährige versucht habe, zu "Trampen". Ein möglicher Zielort ist nicht bekannt.

47-Jährige aus Marktgraitz vermisst: Wer hat Heidi G. gesehen?

Die Polizei hatte intensiv nach der Vermissten gesucht, es kamen Suchhunde und ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Auch das BRK, Freiwillige Feuerwehren und die Wasserwacht suchten bislang ohne Ergebnis.

So wird die Frau beschrieben:

Heidi Gesslein hat schulterlange, dunkle Haare und eine normale Figur.

Bekleidet ist sie vermutlich mit einem pinken Oberteil, einer schwarzen Hose und einer roten Steppjacke.

Die 47-Jährige ist laut Angaben der Polizei psychisch erkrankt, eine Gefahr für die Bevölkerung geht von ihr nicht aus. Zuständig ist die Polizeiinspektion Lichtenfels.

Die Polizei Lichtenfels bittet um Mithilfe bei der Fahndung. Personen, die die Frau gesehen haben oder Hinweise auf ihren Aufenthalt geben können, melden sich bitte bei der Polizei Lichtenfels unter der Tel.-Nr. 09571/9520-0.