Das kleine Dorf Maineck hat eine bewegte Geschichte. Einst saßen hier Verwalter des bambergischen Dompropsteiamts, später versorgte die Malzfabrik die Brauereien mit ihren Produkten und gab vielen Menschen Arbeit.

Nun konnten Bürgermeister Robert Hümmer aus Altenkunstadt und die gemeindliche Archivpflegerin Inge Goebel die wertvollen historischen Unterlagen der ehemaligen Gemeinde, die seit 1974 zu Altenkunstadt gehört, in das Gemeindearchiv Altenkunstadt übernehmen. Die alten Urkunden, Rechnungen und Akten im Umfang von mehr als einem laufenden Meter lagen teils seit mehr als einem Jahrhundert im Staatsarchiv Bamberg, weil damals vor Ort keine geeigneten Bedingungen für die Erhaltung dieses Kulturguts herrschten. Noch bis in die Nachkriegszeit hinein hatten viele Gemeinden wie Maineck das Angebot des staatlichen Archivs wahrgenommen, ihr Archivgut zur besseren Verwahrung unter Eigentumsvorbehalt beim Staatsarchiv zu hinterlegen.

Auf offene Ohren gestoßen

Beim Staatsarchiv stieß der Wunsch nach einer Rückgabe in das inzwischen sorgsam aufgebaute und gepflegte Gemeindearchiv Altenkunstadt auf offene Ohren. Dem gesetzlichen Auftrag folgend berät und unterstützt es zusammen mit den ehrenamtlichen Archivpflegern die Gemeinden. Unter tatkräftiger Mithilfe von Adelheid Waschka M.A., Archivpflegerin im Landkreis Lichtenfels, konnte Inge Goebel daher die Rückgabe in die Wege leiten. "Die Voraussetzung für die Rückführung des gemeindlichen Depots Maineck war die Tatsache, dass geeignete räumliche, organisatorische und personelle Voraussetzungen zur Verwahrung und Nutzbarmachung des Archivguts bestehen. Die Rückgabe ist daher auch eine Auszeichnung für die erfolgreichen Bemühungen der Gemeinde", sagt Archivdirektor Christian Kruse, Leiter des Staatsarchivs Bamberg. Johannes Haslauer, zuständiger Referent für die Archivpflege, wies bei der Rückgabe auf den hohen Wert der Unterlagen für die facettenreiche Ortsgeschichte hin. Er präsentierte das älteste im Original erhaltene und zugleich äußerlich bemerkenswerteste Dokument. Mit der Pergamenturkunde aus dem Jahr 1688, versehen mit zwei anhängenden Siegeln in hölzernen Dosen, sollte ein Streit mit der Nachbargemeinde Mainroth über Weiderechte und Straßenunterhalt befriedet werden. Die vielfältigen Aspekte der Ortsgeschichte können nun vor Ort erforscht werden. red