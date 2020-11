Rund ein Jahr ist es inzwischen her, dass die achtjährige Maria (Name geändert) gemeinsam mit etwa 30 weiteren Kindern aus Angola mit der Kinderhilfsorganisation Friedensdorf International zur medizinischen Behandlung nach Deutschland kam, da ihr in ihrer Heimat nicht geholfen werden konnte.

Maria kommt aus ärmlichen Verhältnissen. Mit ihren Eltern und drei Geschwistern lebt sie in der Provinz Kwanza Norte. Da sich die Familie eine Behandlung im Land nicht leisten kann, bat sie die angolanische Partnerorganisation von Friedensdorf International um Hilfe. Doch es sollte eine ganze Weile dauern, bis die Mitarbeiter der Hilfsorganisation für Maria endlich ein Krankenhaus finden konnten, das dem kleinen Mädchen eine Behandlung schenkt.

Ausführliche Diagnostik

Als Maria im November 2019 nach Deutschland kam, wurde zunächst eine ausführliche Diagnose ihrer Erkrankung erstellt, da das in ihrer Heimat nicht möglich gewesen war. Das Ergebnis: Es handelt sich um einen großen Weichteiltumor an der Innenseite des Oberschenkels, der für den kleinen Wirbelwind eine erhebliche Einschränkung der Bewegung bedeutete. Außerdem war er ihr äußerst peinlich, denn der "Klops am Bein" ließ sich nur schwer unter der Kleidung verbergen.

Nachdem die Diagnose feststand, wurde eine Klinik mit der Fachdisziplin Viszeralchirurgie gesucht - und dann kam die Coronapandemie. Behandlungsanfragen wurden abgelehnt, da geplante Operationen nicht durchgeführt werden durften, und der Behandlungsverlauf und die damit verbundenen Kosten schwer einzuschätzen waren.

Angebot aus Lichtenfels

Umso dankbarer waren die Friedensdorf-Mitarbeiter, als schließlich Chefarzt Emilio Domínguez, inspiriert von seinem Chefarzt-Kollegen Jörg Harrer, seine Unterstützung anbot. Im Klinikum Lichtenfels waren in den letzten Jahren bereits zwei weitere Jungen aus dem Einzelfall-Projekt von Friedensdorf International vom Chefarzt der Unfallchirurgie erfolgreich behandelt worden.

Nach einer Vorstellung mit ausführlicher Diagnostik wurde das achtjährige Mädchen Ende August 2020 schließlich stationär in Lichtenfels aufgenommen. Nach ausführlicher Planung konnte der Eingriff bei der kleinen Patientin von Prof. Domínguez und seinem Team erfolgreich durchgeführt und der Tumor mit zehn Zentimetern Durchmesser am Oberschenkel komplett entfernt werden.

Mit ihrer fröhlichen, offenen und selbstbestimmten Art eroberte Maria schnell die Herzen aller Mitarbeiterinnen auf der Station und munterte auch ihre Bettnachbarinnen gern auf. Am liebsten spielte sie mit den ehrenamtlichen Betreuerinnen des Friedensdorfes Rollenspiele und heckte dabei so manchen Streich aus.

Wundheilung in Deutschland

Mitte September kehrte Maria in die Heimeinrichtung des Friedensdorfs nach Oberhausen zurück, wo ihre angolanischen Freundinnen bereits auf sie warteten. In enger Kooperation des Klinikums Lichtenfels mit der Rehabilitationseinrichtung des Friedensdorfes wurde in den nächsten Wochen die Wundheilung beobachtet. Inzwischen ist die abgeschlossen, und Maria konnte wieder zu ihrer Familie nach Angola zurückkehren, die sie schon sehnlichst erwartet hatte.

Hilfe in schwierigen Zeiten

Der Hauptgeschäftsführer der Regiomed-Kliniken GmbH, Alexander Schmidtke, lobt das engagierte Team aus Lichtenfels: "Das soziale Engagement von Prof. Domínguez und seinem Team ist insbesondere in diesen schwierigen Zeiten nicht selbstverständlich. Die erfolgreiche Operation ist zudem ein Beispiel für die hohe medizinische Behandlungsqualität im Klinikum Lichtenfels, mit der wir jeden Tag einer Vielzahl von Menschen helfen."

Friedensdorf International

Die Hilfe für schwer kranke und verletzte Kinder in Kriegs- und Krisengebieten stand am Anfang der 50-jährigen Friedensdorf-Geschichte. Schnell war klar: Es muss an Ort und Stelle etwas geschehen, um die Lage der Menschen nachhaltig zu verbessern. Und so sind seit vielen Jahren Projekte in den Heimatländern der Kinder neben den Einzelfall-Projekten das zweite wichtige Standbein der Arbeit des Friedensdorfs.