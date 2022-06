Hinweise erbeten: Wie die Polizeiinspektion Lichtenfels am Samstag (04. Juni 2022) berichtet, hat ein bislang unbekannter Täter am Freitagabend (03. Juni 2022) zwei junge Männer im McDonalds angegriffen. Als der Täter mitbekam, dass die Polizei verständigt wurde, flüchtete er zusammen mit seinen zwei Begleitern in einem Auto. Gefahren sein soll eine Frau.

Zuvor hatte der unbekannte Täter einem der jungen Männer mit der Faust aufs linke Ohr geschlagen. Dem anderen verpasste er mehrere Faustschläge gegen den Kopf und eine Wange - dieser erlitt dadurch eine leichte Gehirnerschütterung. Nach einer Behandlung im Klinikum Lichtenfels konnte er dieses noch in der Nacht verlassen.

Unbekannter Täter gesucht: Er trug ein Poloshirt mit der Aufschrift TSV Bad Staffelstein

Der Angreifer kann wie folgt beschrieben werden:

ca. 30 Jahre alt,

165-170 cm groß,

kräftige Körperstatur mit hervorstehendem Bauch,

Dreitagebart,

bekleidet mit einem hellblauen Poloshirt mit der Aufschrift TSV Bad Staffelstein

Bei den Begleitern soll es sich um einen Mann und eine Frau gehandelt haben. Weitere Details dazu sind bislang nicht bekannt. Hinweise, welche zur Ermittlung des Täters führen können, nimmt die Polizei Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/95200 entgegen.

