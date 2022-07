"Nicht ganz klug stellte sich ein 21-Jähriger an", erklärt die Polizei Lichtenfels am Samstag (16. Juli 2022). Mit einem Kumpel habe er sich hinter der Stadthalle Marihuana in eine Zigarette drehen wollen.

Dabei habe ihn eine Zivilstreife der Polizei erwischt und die Drogen sichergestellt.

"Ob der junge Mann der Polizei dankbar ist, dass sie ihn vor einer möglichen Gesundheitsschädigung bewahrt hat, bleibt dahingestellt", erklärt die Polizei Lichtenfels abschließend.