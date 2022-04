Als ein junger Mann in Lichtenfels dabei erwischt wurde, wie er in einer Tankstelle versuchte, eine Flasche Wodka zu stehlen, hielten ihn die Angestellten von der Flucht ab.

Am Montagvormittag (18. April 2022) hielt sich der 25-Jährige in der Tankstelle in der Krappenrother Straße auf, als er die Flasche Wodka im Wert von 16,99 Euro klauen und anschließend flüchten wollte.

Mann will Wodka stehlen - Tankstellen-Mitarbeiter greifen ein

Die 53-jährige Angestellte der Tankstelle stellte sich dem Mann jedoch in den Weg. Als sie den Dieb von der Flucht abzuhalten versuchte, ging sie allerdings selbst zu Boden und verletzte sich leicht. Die Wodka-Flasche zerbrach dabei.

Einer zweiten Angestellten gelang es schließlich, den 25-Jährigen aufzuhalten. Dieser wurde anschließend der Polizei übergeben. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Ladendiebstahls und Körperverletzung.

