Es weihnachtet – auch am Landratsamt in der Kronacher Straße in Lichtenfels. Auf dem Vorplatz steht ein Weihnachtsbaum, der von den Kreisgärtnern und Hausmeistern weihnachtlich geschmückt wurde.

Ein Highlight dieses Jahr ist der geflochtene Baumschmuck, den Schülerinnen der Berufsfachschule für Flechtwerkgestaltung in Privatinitiative entworfen und extra gefertigt haben. Der acht Meter hohe Christbaum wird am ersten Adventswochenende, ab Freitag, 26. November 2021, erstmals in vollem Lichterglanz erstrahlen. Er stammt dieses Mal aus Redwitz, wo er bislang vor der Kindertagesstätte „Grünschnabel“ stand.

Aufgestellt wurde er mit Hilfe eines Krans mit Hilfe der Kreisgärtner. Die 420 Lichter haben die Kreisgärtner Thomas Pfaff, Alexander Lindner und Jürgen Geißendorfer in Teamwork angebracht.

Es handelt sich dabei um LED-Lichter, die weniger Strom verbrauchen. Geschmückt ist er mit geflochtenem Weihnachtssternen. Landrat Christian Meißner nahm den Weihnachtsbaum in Augenschein und zeigte sich erfreut: „Es ist inzwischen eine schöne Tradition geworden.

Gerade in diesen herausfordernden Zeiten soll dieser schöne Baum beim Anschauen Freude in die Herzen bringen und auf die Adventszeit einstimmen. Mein Dank gilt der Gemeinde Redwitz an der Rodach, die diesen Baum zur Verfügung gestellt hat.

Auch den Schülerinnen der Korbfachschule für den tollen und einzigartigen Schmuck sowie den Mitarbeitern fürs Schmücken des Baumes sage ich ein herzliches Dankeschön! Unsere Bürgerinnen und Bürger lade ich herzlich ein, sich unseren Baum einmal anzuschauen. Ich wünsche Ihnen allen eine schöne und besinnliche Vorweihnachtszeit.“