Am Sonntag, den 15. Mai 2022, stellt sich die Heinrich-Faber-Musikschule Lichtenfels der Öffentlichkeit vor. In den Räumen der Herzog-Otto-Mittelschule, An der Friedenslinde 7, erklingen im Zeitraum von 14 Uhr bis 17 Uhr verschiedenste Instrumente.

Beim diesjährigen Tag der offenen Tür präsentieren der Leiter der Musikschule Stephan Schultz sowie die Lehrkräfte der Musikschule ihre Instrumente und stehen Frage und Antwort zu Ausbildungsinhalten, Instrumentarium und Vielem mehr. Wie die Stadt Lichtenfels berichtet, ist da für jeden Geschmack etwas dabei: Von Tasteninstrumenten (Klavier, Orgel, Keyboard und Akkordeon) über Blasinstrumente (Blockflöte, Querflöte, Klarinette, Saxophon, Trompete, Tenorhorn, Posaune und Tuba) und Schlagwerk bis hin zu Streichinstrumenten (Violine, Viola und Violoncello) und Gitarre (Konzertgitarre, E-Gitarre, E-Bass) steht den Besucherinnen und Besuchern ein breites Spektrum zur Verfügung, um in das Erlebnis Musik einzutauchen.

Wer sich vorab über den Leiter und die Lehrkräfte der Musikschule informieren möchte, ist herzlich eingeladen, die Internetseite der Stadt Lichtenfels oder auch die Facebookseite der Musikschule zu besuchen. Dort gibt es Vorstellungsvideos zu sehen.

Darüber hinaus bietet die Musikschule vielerlei Möglichkeiten, sich in Ensembles auszuprobieren, in denen das gemeinschaftliche Musizieren erlebt werden kann. Verschiedenste Stilistiken können dabei entdeckt werden. Bei Klassik, Jazz, Rock oder Pop ist Freude beim Musizieren für alle garantiert.

Der Tag der offenen Tür beginnt mit einer Instrumentenvorstellung um 14 Uhr. Diese Instrumentenvorstellung wird um 15.30 Uhr wiederholt. Jeweils anschließend zur Instrumentenvorstellung gibt es um 14.30 Uhr und um 16 Uhr die Möglichkeit für die Kinder, die Instrumente selbst auszuprobieren. Darüber hinaus können alle Gäste mit den Musikschullehrkräften ins Gespräch kommen, kostenlose Schnupperstunden vereinbaren und sich über alle Details informieren.

Das Kollegium der Heinrich-Faber-Musikschule Lichtenfels freut sich am 15. Mai 2022 auf viele Besucherinnen und Besucher.

Wer sich vorab bereits informieren möchte, kann unter der Telefonnummer 09571/795-840 sowie per E-Mail an info@musikschule-lichtenfels.de Kontakt zur Musikschule Lichtenfels aufnehmen.

Weitere Informationen zur Musikschule Lichtenfels auch online unter www.musikschule-lichtenfels.de.

Vorschaubild: © congerdesign / pixabay.com (Symbolbild)