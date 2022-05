Die Schützenstraße in Lichtenfels ist aktuell testweise als Einbahnstraße ausgewiesen. Die Einbahnstraßenregelung habe sich bereits bei vergangenen Veranstaltungen, wie beispielsweise dem Ragnarök-Festival bewährt, um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer und vor allem zur Verbesserung des Verkehrsflusses infolge der örtlichen Parkbedingungen, erklärt die Stadt Lichtenfels.

Dabei fließe der Verkehr in der nun temporär zur Einbahnstraße ausgewiesenen Schützenstraße vom Schützenplatz kommend zur Straße „Am Main“ stadtauswärts. Die Anwohnerinnen und Anwohner der Schützenstraße seien in einem Anschreiben über das Vorgehen informiert worden und könnten nun ihre Wünsche und Anregungen während der Testphase an das Bauamt Lichtenfels mitteilen:

Susanne Hellmuth vom städtischen Bauamt betreue die Testphase: „Mit der neuen Einbahnstraßenregelung und der neuen Parkregelung des halbseitigen Parkens auf dem Gehweg hoffen wir, dass der Verkehrsfluss verbessert und Gefahrensituationen entschärft werden.“ Die Einbahnstraßenregelung gelte nun vorerst bis zum Ende des Schützenfestes bis circa Mitte Juli 2022.

