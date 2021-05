Ein zwei Jahre altes Mädchen war am Freitag um die Mittagszeit mit ihrem Tretroller in der Dr. Gustav-Roßbach-Straße in Lichtenfels auf dem Gehweg unterwegs, als zur gleichen Zeit ein junger Mann mit seinem Motorroller die Roßbach-Straße von der Jahnstraße kommend befuhr.

Zwischen zwei geparkten Fahrzeugen hindurch, fuhr die Zweijährige auf die Straße und tauchte so völlig unvermittelt vor dem Rollerfahrer auf, wie die Polizei Lichtenfels am Samstag berichtet. Der Mann versuchte noch abzubremsen und auszuweichen, konnte jedoch einen Zusammenstoß mit dem Tretroller nicht verhindern.

Rollerfahrer erfasst Mädchen mit Tretroller in Lichtenfels

Das Mädchen stürzte durch den Aufprall zu Boden und zog sich Hämatome und Prellungen im Gesicht zu. Da für den gerufenen Notarzt ein Schädelhirntrauma bei dem Mädchen nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde ein Rettungshubschrauber durch die Leitstelle angefordert. Die Landung des Hubschraubers erfolgte am ESV-Sportplatz in der Bamberger Straße, von dort wurde die kleine Patientin in die Klinik nach Bayreuth geflogen.

Laut Polizei befindet sie sich bereits auf dem Weg der Besserung. An den beiden „Fahrzeugen“ entstand ein Schaden von insgesamt 220 Euro.

Symbolfoto: haiderose/Adobe Stock