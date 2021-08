Am Baggersee in Reundorf, einem Stadtteil von Lichtenfels in Oberfranken ist am Samstagabend ein 18-Jähriger tödlich verunglückt. Gegen 19 Uhr waren der junge Mann und sein 25-jähriger Begleiter am See und badeten. Die beiden Nichtschwimmer befanden sich im flachen Teil des Sees. Der 18-Jährige wanderte dann jedoch weiter hinein in den See und rutschte ab. So geriet er in den tieferen Teil des Gewässers.

Vorbeikommende Personen hörten die Hilferufe der beiden Männer - dann ging der 18-Jährige im See unter. Über 100 Rettungskräfte eilten zum Baggersee und suchten nach ihm, auch mit Unterstützung eines Rettungshubschraubers. Gegen 21 Uhr fanden sie den leblosen Körper des Mannes, der ertrunken war. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen, eine Obduktion soll die genauen Todesumstände klären.